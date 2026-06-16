BEYOOOOONDS高瀬くるみ（27）の卒業公演が16日、横浜アリーナで行われた。

春ツアー最終公演で、グループ活動7年で初の横アリ単独公演という晴れ舞台での卒業。約1万1000人のファンの大歓声に「最っ高！」「ビヨーンズが見たかった景色です。ありがとう！」と満面の笑みで応えた。

アンコールの卒業セレモニーでは、メンバーカラーのミントグリーンのミニドレスで登場。「今の自分にぴったりの歌詞」として、卒業ソングにアルバム収録曲「伸びしろ〜Beyond the World〜」をセレクトし、心を込めて歌い上げた。

ミントグリーンのペンライトと「くるみん」コール一色となった会場を見上げ、「みんなへ。高瀬くるみに出会ってくれて、支えてくれて、応援してくれて、ありがとう。あなたの存在があったから、今の私があります」と涙で感謝を述べた。

今後は、声優業を中心に芸能活動を続ける。「どんなに大きな壁が目の前に現れたとしても、ここで得た学び、みんなにもらった自信があれば、きっと大丈夫」と笑顔で語り、「愛をくれた全ての人に恩返しをしていけるように、いろんなことに挑戦しながら、自分らしく、一歩ずつ進んでいきます。自分にもまだまだ伸びしろしかないと信じて。だから、これからも一緒に頑張ろうね！」とメッセージした。

この日は、新メンバーに決まっている小島はな（22）、大坪茉乃（14）、杉山結菜（13）がお披露目されたほか、スペシャルゲストとして駆けつけたDJ KOOと、コラボ曲「最KOO DE DANCE feat．DJ KOO」をパフォーマンスするなど大盛り上がり。メドレーを含む全29曲で熱いステージを展開した。