【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは政治家
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ダシが効いた具材、近しい親族、そして時の政権という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□
こ□□く
は□□ゅうかく
ヒント：豚の揚げ物を甘辛いツユで煮込み卵で仕上げたもの。血のつながりがある非常に近い親類のあいだ。そして、国政において初めて大臣のポストに任命されることを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つに」を入れると、次のようになります。
かつに（カツ煮）
こつにく（骨肉）
はつにゅうかく（初入閣）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、サクサクの衣に出汁を染み込ませた定番の和食から、切っても切れない身内、さらには国を動かす新たな顔ぶれとして抜擢される快挙までを網羅しました。言葉が持つ知的なつながりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ダシが効いた具材、近しい親族、そして時の政権という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□
こ□□く
は□□ゅうかく
ヒント：豚の揚げ物を甘辛いツユで煮込み卵で仕上げたもの。血のつながりがある非常に近い親類のあいだ。そして、国政において初めて大臣のポストに任命されることを思い浮かべてみてください。
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正解：つに正解は「つに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つに」を入れると、次のようになります。
かつに（カツ煮）
こつにく（骨肉）
はつにゅうかく（初入閣）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、サクサクの衣に出汁を染み込ませた定番の和食から、切っても切れない身内、さらには国を動かす新たな顔ぶれとして抜擢される快挙までを網羅しました。言葉が持つ知的なつながりを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)