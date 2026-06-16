「全体の9割脚じゃないですか…」イケメン俳優、スーツ姿が「足の長さがヤバ過ぎる」と話題に！
俳優の浅香航大さんは6月15日、自身のInstagramを更新。ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）のオフショットを公開し、スーツ姿が反響を呼んでいます。
【写真】浅香航大のスタイルが際立つ全身ショット
ファンからは「脚どうなってるのー」「股下、長っ」「足の長さがヤバ過ぎる」「全体の9割脚じゃないですか…」「なんというスタイルの良さ！」「あまりにステキ過ぎてため息しか出ません」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】浅香航大のスタイルが際立つ全身ショット
「なんというスタイルの良さ！」浅香さんは、屋外で撮影した3枚の写真を投稿。黒いスーツを着用していますが、全身ショットでプロポーションの良さが際立っています。まさに“胴短足長”といった抜群のスタイルです。
「イケメンさんと夜景 絵になりますね」同ドラマの公式Instagramアカウントも同日、投稿を更新。ビルの屋上で撮影した浅香さんのオフショットを公開しました。ファンからは「イケメンさんと夜景 絵になりますね」「それにしても航大さんのお顔が美しい」といった反響が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)