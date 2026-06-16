なんだか「洗濯機まわり」がにおう？ イヤなにおいの「原因」とすぐにできる「対策」
洗濯機の排水口は、普段は防水パンや洗濯機本体に隠れて見えにくいため、家の中でも特に「掃除の盲点」になりやすい場所です。しかし、放置すると異臭や浸水被害など、暮らしの質に直結するトラブルを引き起こします。
今回は、快適な住環境を維持するために知っておきたい排水口トラブルの原因と、今日からできるメンテナンス方法を詳しく解説します。
▼悪臭の発生
「洗濯機まわりがなんとなく下水くさい」と感じる場合、排水口の「封水（ふうすい）」が切れているか、排水トラップ内に汚れがたまっている可能性があります。排水口には通常、下水のにおいを遮断するために水がたまる仕組み（トラップ）がありますが、長期間掃除をしていないと、そこにたまった糸くずや洗剤カスが腐敗し、強烈なにおいを放つようになります。
▼排水不良とエラー停止
最も困るのが、排水口の詰まりによる「排水エラー」です。洗濯機が途中で止まってしまったり、最悪の場合は排水口から水があふれ出して床が浸水したりしてしまうこともあります。
洗濯排水には、衣類の繊維（糸くず）、髪の毛、皮脂汚れ、そして溶け残った洗剤などが混ざり合っており、これらが排水口内部の網目やトラップに蓄積することで、水の通り道をふさいでしまうのです。
▼ポケットの中身を必ずチェック
ティッシュやレシート、硬貨などが排水口に流れ込むと、一気に詰まりの原因になります。
▼糸くずフィルターの清掃を毎回の習慣に
洗濯機内の糸くずフィルターが一杯だと、取りきれなかった繊維がそのまま排水口へ流れてしまいます。
▼洗剤は適量を守る
多すぎる洗剤は溶け残り、ヘドロ状の汚れとなって排水口にこびりつきます。
▼排水ホースの掃除方法
排水ホースが取り外せるようであれば、浴室へ持って行き、40度程度のお湯と酸素系漂白剤を入れたバケツに1時間ほど漬け置きします。漬け置きが終わったらシャワーで排水ホースの中を流して完了です。
カビや汚れがひどい場合は、塩素系のカビ取りスプレーを排水ホースの両端からたっぷり吹きかけ、30分ほど放置してからたっぷりとシャワーの水で流します。塩素系カビ取り剤を使うときは、手袋やメガネの装備をしっかりとしてください。
［手順1］
排水ホースを外す：
まず洗濯機の蛇口を閉め、コンセントを抜きます。そして、排水ホースを排水口から外します（この際、ホース内に残った水がこぼれることがあるので、バケツや雑巾を用意しておきましょう）。
［手順2］
パーツの分解と洗浄：
排水口のふたや、中の「排水トラップ」と呼ばれるプラスチックパーツを取り外します。 取り出したパーツにはヌメりや糸くずが固着しています。古くなった歯ブラシやスポンジを使い、中性洗剤で汚れを落としてください。
［手順3］
排水口内部の洗浄：
パーツを外した後の排水口（穴）の中にも汚れが見える場合は、市販のパイプクリーナーを使用します。パイプクリーナーを流し入れ、規定の時間放置したあと、バケツ1杯程度の水で一気に洗い流すのが効果的です。
掃除が終わったら、外したときと逆の順番で取り付けていきます。必ずしっかりと取り付けるようにしてください。
洗濯機の排水口は、一度トラブルが起きると業者を呼ぶ事態になりかねない場所です。しかし、仕組みを理解し、半年に一度程度のメンテナンスを行えば、決して怖い場所ではありません。
大掃除の時期だけでなく、「季節の変わり目」などにカレンダーに予定を入れておき、衣替えのタイミングと一緒に掃除を済ませてしまうのが、家事の効率を上げるコツです。清潔な排水口を保ち、毎日の洗濯を気持ちよく行いましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、快適な住環境を維持するために知っておきたい排水口トラブルの原因と、今日からできるメンテナンス方法を詳しく解説します。
排水口で発生する主なトラブル洗濯機の排水口に不具合が生じると、主に以下の2つのトラブルが発生します。
「洗濯機まわりがなんとなく下水くさい」と感じる場合、排水口の「封水（ふうすい）」が切れているか、排水トラップ内に汚れがたまっている可能性があります。排水口には通常、下水のにおいを遮断するために水がたまる仕組み（トラップ）がありますが、長期間掃除をしていないと、そこにたまった糸くずや洗剤カスが腐敗し、強烈なにおいを放つようになります。
▼排水不良とエラー停止
最も困るのが、排水口の詰まりによる「排水エラー」です。洗濯機が途中で止まってしまったり、最悪の場合は排水口から水があふれ出して床が浸水したりしてしまうこともあります。
洗濯排水には、衣類の繊維（糸くず）、髪の毛、皮脂汚れ、そして溶け残った洗剤などが混ざり合っており、これらが排水口内部の網目やトラップに蓄積することで、水の通り道をふさいでしまうのです。
トラブルを防ぐための「日常的な注意点」3つ大きなトラブルになる前に、日頃の「洗濯の仕方」を少し見直すだけで、排水口への負荷を大幅に軽減できます。
▼ポケットの中身を必ずチェック
ティッシュやレシート、硬貨などが排水口に流れ込むと、一気に詰まりの原因になります。
▼糸くずフィルターの清掃を毎回の習慣に
洗濯機内の糸くずフィルターが一杯だと、取りきれなかった繊維がそのまま排水口へ流れてしまいます。
▼洗剤は適量を守る
多すぎる洗剤は溶け残り、ヘドロ状の汚れとなって排水口にこびりつきます。
排水ホースが原因の場合も……排水口の汚れやにおいは、そこにつながる排水ホースが原因の場合もあります。排水ホースも定期的に洗浄しないと、カビだらけになる場合やヘドロのようなものがこびりついている場合もあります。
▼排水ホースの掃除方法
排水ホースが取り外せるようであれば、浴室へ持って行き、40度程度のお湯と酸素系漂白剤を入れたバケツに1時間ほど漬け置きします。漬け置きが終わったらシャワーで排水ホースの中を流して完了です。
カビや汚れがひどい場合は、塩素系のカビ取りスプレーを排水ホースの両端からたっぷり吹きかけ、30分ほど放置してからたっぷりとシャワーの水で流します。塩素系カビ取り剤を使うときは、手袋やメガネの装備をしっかりとしてください。
排水口の掃除方法排水口の掃除は、頻度としては3カ月〜半年に1回程度が目安ですが、汚れが気になる場合はこまめに行いましょう。
［手順1］
排水ホースを外す：
まず洗濯機の蛇口を閉め、コンセントを抜きます。そして、排水ホースを排水口から外します（この際、ホース内に残った水がこぼれることがあるので、バケツや雑巾を用意しておきましょう）。
［手順2］
パーツの分解と洗浄：
排水口のふたや、中の「排水トラップ」と呼ばれるプラスチックパーツを取り外します。 取り出したパーツにはヌメりや糸くずが固着しています。古くなった歯ブラシやスポンジを使い、中性洗剤で汚れを落としてください。
［手順3］
排水口内部の洗浄：
パーツを外した後の排水口（穴）の中にも汚れが見える場合は、市販のパイプクリーナーを使用します。パイプクリーナーを流し入れ、規定の時間放置したあと、バケツ1杯程度の水で一気に洗い流すのが効果的です。
掃除が終わったら、外したときと逆の順番で取り付けていきます。必ずしっかりと取り付けるようにしてください。
洗濯機の排水口は、一度トラブルが起きると業者を呼ぶ事態になりかねない場所です。しかし、仕組みを理解し、半年に一度程度のメンテナンスを行えば、決して怖い場所ではありません。
大掃除の時期だけでなく、「季節の変わり目」などにカレンダーに予定を入れておき、衣替えのタイミングと一緒に掃除を済ませてしまうのが、家事の効率を上げるコツです。清潔な排水口を保ち、毎日の洗濯を気持ちよく行いましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)