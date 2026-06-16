モデルチェンジで「ボディ形状」が変わりすぎ!?

クルマの歴史において、長く親しまれてきた伝統的なモデルが、時代のニーズに合わせてまったく異なるボディタイプへと生まれ変わるケースがあります。

とくに近年は、かつて「セダン」や「スポーツクーペ」「ハッチバック」として一時代を築いた名車が、現在世界的なブームとなっている「SUV」へと姿を変え、多くのファンを驚かせる事例が多数。

【画像】超カッコイイ！ これが「ボディ形状」が変わりすぎたクルマです！（34枚）

今回は、そんな「車名はそのままにボディタイプを大きく変えて現代に登場したクルマ」を3車種ピックアップして紹介します。

まず1台目は、ホンダが2026年4月17日に発売したばかりの新型「インサイト」です。

インサイトといえば、1999年に誕生した初代モデルは、燃費を極限まで追求した「2ドアクーペ」として登場。

その後は使い勝手の良い「5ドアハッチバック」、さらには上質な「ミドルサイズセダン」へと世代ごとに進化を遂げてきました。

そして今回新たに登場した4代目の新型モデルでは、これまでの概念を大きく覆し、完全な電気自動車の「クロスオーバーSUV」へとパッケージングを大幅に刷新しています。

“時代の最先端を走る”というインサイト本来のDNAを受け継ぎつつ、流麗でスタイリッシュなフォルムと、広くて実用的な荷室を備えたSUVに大変身した新型モデル。

ボディタイプは変わったものの、歴代モデル同様、市場に“新しい価値”を提案しています。

2台目は、トヨタの伝統的なモデル「クラウン」です。

日本の「高級セダン」の代名詞として、長きにわたり国内市場に君臨してきたクラウンも、ボディタイプを大転換させた代表的な存在です。

現行モデルの発表時には、伝統的なセダンの枠組みを一旦取り払い、セダンとSUVを融合させた「クロスオーバー」をはじめ、複数の異なるボディスタイルを展開するという異例の手法がとられました。

後に、従来モデルの正統な後継といえるセダンタイプも追加ラインナップされましたが、これまでの格式高いセダンという“固定観念”を打ち破る新しいパッケージングは、当初市場に大きな衝撃を与え、結果として従来の枠にとらわれない新しいユーザー層を開拓することに成功しています。

3台目は、三菱の「エクリプスクロス」です。

もともと「エクリプス」という車名は、1990年代に北米市場などを中心に人気を博した、スタイリッシュなスポーツクーペに用いられていたもの。

そのスポーティな血統を受け継ぎつつ、現代の市場で求められる使い勝手の良さを考慮してSUVへと変貌を遂げたのが、現在販売されているエクリプスクロスです。

後方に向かって傾斜していくクーペのような美しいルーフラインを持つデザインに、三菱が得意とする四輪駆動技術や環境性能に優れたプラグインハイブリッドシステムを組み合わせることで、走りと実用性を両立した新感覚のSUVとして独自のポジションを確立しています。

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このように、かつての面影を残しつつも、現代のトレンドに合わせて大胆な進化を遂げたクルマたち。

しかしボディタイプが大きく変わっても、それぞれの名前に込められたメーカーの挑戦的な魂や、時代を切り拓こうとする姿勢は、よくよく見ればしっかりと受け継がれていることが伝わります。

長年培われてきた車名の歴史を振り返りながら最新モデルの成り立ちを眺めてみると、クルマの選び方や見方がさらに味わい深いものになることでしょう。