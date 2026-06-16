日本代表は初戦で強豪オランダと引き分けたが、慢心はない。Ｗ杯でこれまで“鬼門”となっているのが１次リーグ第２戦。初戦から一夜明け、さらなる雰囲気の引き締めを図った。

過去のＷ杯２戦目は１勝３分け３敗。０２年日韓大会のロシア戦が唯一の白星だ。ＤＦ板倉主将、長友は４年前のカタール大会第２戦コスタリカ戦（０●１）で先発出場していた。当時、コスタリカは初戦でスペインに０―７と大敗。初戦のドイツ戦で逆転勝利し、盛り上がるムードの中で勝ち点を取りこぼした。今回、北中米大会の第２戦で対戦するチュニジアも、初戦のスウェーデン戦で１―５と大敗した。前回と状況は酷似している。

経験者が警鐘を鳴らした。長友は「だから（主将の板倉）滉にも、もう一回、選手ミーティングをしたほうがいいと伝えた。本当に気を引き締めないと、足をすくわれる可能性は大いにある。チュニジアに負けてしまうと（第３戦が）スウェーデンで、（１次リーグ）敗退もあり得る。危機感を持ってやらないと」と強く訴えた。まだＷ杯の怖さを知らない初出場の選手たちに教訓を伝えたいという。

前回はドイツに勝ったことで「ほっとしたというか、悪い意味で緊張の糸が切れた部分は正直あった」と長友は振り返る。板倉も「オランダ戦の勝ち点１はポジティブ」としながら、「でも勝ってない。次の試合が一番大事」と同調した。

チュニジアは本大会中では異例の監督交代に踏み切った。日本戦でチーム内に前向きな変化が起こることも考えられる。森保監督とともにチーム力を底上げしてきた。優勝を目指す資格があるチームなら、同じ轍（てつ）は踏まない。（岩原 正幸）

◆日本代表のＷ杯過去７大会の１次リーグ第２戦

９８年フランス大会 ０●１ クロアチア

クロアチアと初出場同士の対戦で、後半３２分にカウンターから失点。連敗で決勝トーナメント（Ｔ）進出が絶たれた

０２年日韓大会 １〇０ ロシア

６万６１０８人が集まった横浜国際総合競技場で後半６分にＭＦ稲本潤一が２戦連続ゴール

０６年ドイツ大会 ０△０ クロアチア

決勝Ｔ進出へ勝利が必須だったが、決定機を決めきれず無得点ドロー

１０年南アフリカ大会 ０●１ オランダ

金星を狙ったが、後半８分に失点すると、相手の堅守を崩せず惜敗

１４年ブラジル大会 ０△０ ギリシャ

前半３８分に相手が１人退場して数的優位となったが自力での決勝Ｔ進出が消滅

１８年ロシア大会 ２△２ セネガル

２度リードを許しながら、ＭＦ乾貴士とＭＦ本田圭佑のゴールで２度追いつく

２２年カタール大会 ０●１ コスタリカ

ドイツ戦から先発を５人変更。ミスから後半３６分に失点し痛恨の黒星