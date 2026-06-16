　日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（5月）、輸出物価指数（5月）、住宅着工件数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

輸入物価指数（5月）21:30
予想　1.1%　前回　1.9%（前月比)
予想　5.6%　前回　4.2%（前年比)

輸出物価指数（5月）21:30
予想　N/A　前回　3.3%（前月比)
予想　N/A　前回　8.8%（前年比)

住宅着工件数（5月）21:30
予想　143.5万件　前回　146.5万件（住宅着工件数)
予想　-2.2%　前回　-2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想　143.0万件　前回　142.3万件（住宅建築許可件数)
予想　-0.2%　前回　4.4%（住宅建築許可件数・前月比)