まもなく米輸入物価指数などの発表
日本時間２１時３０分に米輸入物価指数（5月）、輸出物価指数（5月）、住宅着工件数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
輸入物価指数（5月）21:30
予想 1.1% 前回 1.9%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.2%（前年比)
輸出物価指数（5月）21:30
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 8.8%（前年比)
住宅着工件数（5月）21:30
予想 143.5万件 前回 146.5万件（住宅着工件数)
予想 -2.2% 前回 -2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 143.0万件 前回 142.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 4.4%（住宅建築許可件数・前月比)
輸入物価指数（5月）21:30
予想 1.1% 前回 1.9%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.2%（前年比)
輸出物価指数（5月）21:30
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 8.8%（前年比)
住宅着工件数（5月）21:30
予想 143.5万件 前回 146.5万件（住宅着工件数)
予想 -2.2% 前回 -2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 143.0万件 前回 142.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 4.4%（住宅建築許可件数・前月比)