プロ野球 セ・パ交流戦は16日、各地で2試合が開催。西武が交流戦初優勝を決めました。

勝つか引き分けで交流戦優勝となっていた西武は、阪神とのロースコアゲームをものにしました。先発・武内夏暉投手が6回10奪三振無失点の好投。その後もリリーフ陣が完封リレーを見せ、桑原将志選手のタイムリーで挙げた1点を守り切りました。

日本ハムは広島に5投手の完封リレーで勝利。先発・北山亘基投手が6回途中9奪三振無失点とし、その後は4投手の継投で広島打線に得点を与えませんでした。

この結果パ・リーグがさらに勝ち星を伸ばし、ここまでパ・リーグ65勝、セ・リーグ38勝(引き分け4)に。残す日程は17日の阪神対楽天戦1試合のみとなっています。

＜6月16日の交流戦結果＞

◆西武 1-0 阪神

勝利【西武】武内夏暉(5勝2敗)

敗戦【阪神】才木浩人(5勝4敗)

セーブ【西武】甲斐野央(1勝2敗5S)

◆日本ハム 2-0 広島勝利【日本ハム】北山亘基(6勝2敗)敗戦【広島】斉藤優汰(1敗)セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝18S)本塁打【日本ハム】万波中正14号