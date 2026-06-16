梅雨時期は特に利用する人も多いコインランドリー。いま、洗濯の待ち時間に目をつけたサービスが広がっています。カフェや温泉まで楽しめる快適なコインランドリーも登場しています。企業側の戦略を取材しました。

◇

契約農園のひき肉を使った「無水トマトカレー」や、ぬいぐるみそっくりのクマのムースがのったフワフワロールケーキといった、こだわりの料理を食べられるのが、梅雨のこの時期に重宝する「コインランドリー」です。

コインランドリーとカフェが併設されているため、洗濯をしている間の時間を埋めるのにピッタリです。

利用者

「季節の変わり目は結構使っています。（洗濯機）回しながらご飯が食べられるのでいいと思う」

■「2つコンセプトがあった方が面白い」

このお店は、土日は行列もできるといいます。

LUNA CAFE AND LAUNDRY・矢野寛典店長

「2つコンセプトがあった方が面白いし、注目されるんじゃないか。ランドリーは24時間なので、無人ですけど人が来てくれて、人件費もかからない」

コインランドリーは安定した収入が見込めるという戦略もあります。

コインランドリーの店舗数は2005年は1万3746店でしたが、去年は2万6500店と、20年で2倍近くに増えています。

■“温泉から出てコインランドリーへ”

安らぎの「露天風呂」に、広々とした「大浴場」、地下150メートルから湧き出る黒湯が自慢の天然温泉があるここにも、コインランドリーがあります。

（news every.取材班）

「温泉施設にある扉を開けますと、すぐコインランドリーがあります」

温泉施設直結のコインランドリーです。

コインランドリーで洗濯や乾燥をしている待ち時間に、温泉にゆっくりつかって癒やされます。

近くに住んでいるという女性は…

利用者

「暑いから夏用ふとんに変えたので」

ふとんを洗濯している間にレストランで食事し、おなかを満たしたらそのまま温泉へ向かい、ふとんの洗濯乾燥がちょうど終わった頃に温泉から出て、そのまま歩いてコインランドリーへ戻ります。

利用者

「ホカホカになった。よかった。（Q．洗濯の合間に温泉は？）もう最高。自分もさっぱりして」

■“併設”でお得なサービスも

“併設”しているからこそのお得なサービスもあります。

みうら湯 支配人・鈴木則夫さん

「コインランドリーのICカードを提示していただくと、2名様まで（入浴料）100円引き、バスタオル貸与」

コインランドリーの利用で、2人分の入浴料とタオル代660円がお得になります。

■洗濯と乾燥にかかる1時間を有効活用

なぜ、待ち時間を有効活用できるコインランドリーが増えているのか。「日本コインランドリー連合会」によると…

日本コインランドリー連合会 事務局長・高橋岳彦さん

「洗濯から乾燥は1時間になるが、家に帰ってからもう1回取りに来るのか、結構、昔からの課題。1時間を有効に使えるところを（各社が）差別化に力を入れている」

洗濯と乾燥にかかる1時間を有効活用できるサービスをいかに提供できるかが、集客のカギを握るといいます。

■併設のトランクルームに“衣替え需要”

コインランドリーは、梅雨時は3割ほど利用が増えるといいます。

こちらの会社が目をつけたのは、そろそろ始めたい“あの準備”です。

押入れ産業執行役員・長辻光孝さん

「（Q．こちらは何？）トランクルームになっています。いま“衣替え”の時期になるので、コインランドリーで洗った物をそのまま入れるとか使われる」

コインランドリーにトランクルームを併設しているため、洗濯した服をそのまま収納することが可能です。“衣替え需要”でトランクルームの利用が増えているといいます。

待ち時間を有効活用、便利なコインランドリーが広がりを見せています。