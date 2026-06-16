東京・銀座にある老舗映画館『シネスイッチ銀座』が10月25日に閉館することが15日、公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「シネスイッチ銀座は、 2026年10月25日の営業をもちまして閉館致します」と報告。そして「71年の永きにわたり、 映画を愛する多くの皆様に支えられて歩んでまいりました。映画館の幕を閉じることとなりましたが、 銀座の地で紡いだこれまでの歴史と、皆様から賜りました格別のご厚情に、心より御礼申し上げます」と、思いを伝えています。

公式サイトによるとシネスイッチ銀座は1955年に『銀座文化劇場』として開館。1987年には2館の上映館のうち1館を『シネスイッチ銀座』と改名しました。開館から10年を迎えた1997年には『シネスイッチ銀座１・２』としてリニューアル･オープンしました。

これまで上映してきた作品には『ニュー・シネマ・パラダイス』や『ライフ・イズ・ビューティフル』、『かもめ食堂』などがあります。

2026年に入ってから都内ではミニシアターの閉館が相次いでいて、1月には新宿の『シネマカリテ』が、同月に『シネ・リーブル池袋』が閉館しています。