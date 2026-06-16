「ダメだ」娘の表情をみてハッとする父親。自分の行動が娘を怯えさせている？／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月家のひとり娘・ユイは、園で友だちへの言動がキツイことを先生や周囲のママ友から指摘されていました。母親の香代は、それが夫の不機嫌な時の態度にそっくりなことに気づきます。以前から夫の不機嫌な態度に悩まされていた香代は、ある日そのことを圭太に指摘しました。
圭太は最初、妻の指摘を受け入れることができず腹を立てていました。しかし、切迫早産で入院した妻の代わりにひとりでユイの面倒を見ているうち、「あんな父親にはなりたくない」と思っていた自分の父親と、同じような行動をしていた自分に気づくのでした……。
「優しくてイクメン」だと周囲からは思われていた圭太でしたが、妻の入院をきっかけに様々な現実に直面します。「親なら当然できる」と思っていたことも、まったくできていない自分に気づいてショックを受けるのでした。ワンオペで育児をしてみないとわからないことって、誰しもありますよね……。
著＝とげとげ。