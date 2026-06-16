一度だまされた相手を再びだます悪質な手口です。

去年７月、７０代の男性から現金６００万円をだまし取ったとして、本籍が北海道旭川市の男（５５）が、今月１０日に逮捕されました。

被害に遭った男性は、男らの詐欺グループに釤ある連絡" をしたことで、再び標的となりました。

■何があったのか

詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が北海道旭川市の、住居・職業ともに不詳の男（５５）です。

警察によりますと、男は去年７月、詐欺グループの１人として、名前のわからない者らと共謀の上、大阪府に住む７０代の男性から現金６００万円をだまし取った疑いが持たれています。

男らのグループは以前にも、今回被害に遭った男性から、架空の投資名目で現金４５０万円をだまし取っていました。

男らは男性から、「口座の振り込み限度額に達してこれ以上振り込めない」という旨の連絡があったことから、これに便乗。

男性から釤直接釤カネを受け取る方法で、さらに現金をだまし取ろうと考えたということです。

■駐車場に停めた車の中で...

氏名不詳者らは去年６月から７月にかけて、経済評論家や投資運用会社の社員を装って男性に近づき、「ＬＩＮＥ」でさらに６００万円を投資するようメッセージを送りました。

その後、投資運用会社の社員を装った男が、大阪市内の駐車場に停めた車の中で男性から現金６００万円をだまし取ったということです。

■中国籍の男らの捜査の中で明らかに

この被害は、上山市に住む５０代の女性から現金をだまし取った容疑などで去年１２月にすでに逮捕されていた、中国籍で東京都に住む無職の男（当時３５）らの捜査を進めていく中で明らかになりました。

捜査の結果、本籍が北海道の男が犯行に関与したとわかり、今月１０日に東京都新宿区にいたところを逮捕しました。

警察は捜査に支障があるとして男の認否を明らかにしていません。

警察は、男の余罪や共犯者のが誰なのかなど、調べを進めています。