SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）新曲「Lose」のダンスパフォーマンスビデオ公開！『DayDay.』での生パフォーマンスも話題に
Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、6月16日放送の日本テレビ『DayDay.』に生出演し、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』のリード曲「Lose」を、6人のダンサーを従えてTV初披露。
生放送とは思えないほど圧巻の歌唱力とキレのあるダンスパフォーマンスで圧倒的な存在感を放ち、視聴者を魅了した。
■6人のダンサーを従えてTV初披露
出演後、SNSでは「キレのあるダンスと最高の歌声に感動しました！」「ビジュアルがカッコ良すぎる！」「朝から元気をもらいました！」など反響の声が多く上がった。
また同日20時には、YouTubeにて「Lose」のダンスパフォーマンスビデオを公開。
「Lose」で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、ひとりの相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿。敗北さえも、日常を鮮やかに塗り替えるスリルとして享受していく。そんな皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバーだ。
ダンスパフォーマンスビデオでは、キレのあるダンスパフォーマンスを楽曲の世界観とともにフルサイズで堪能できる。ぜひチェックしてみよう。
■リリース情報
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『ASCEEENSION』
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