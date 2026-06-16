SOTA HANAMURA（Da-iCE花村想太）新曲「Lose」のダンスパフォーマンスビデオ公開！『DayDay.』での生パフォーマンスも話題に

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Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、6月16日放送の日本テレビ『DayDay.』に生出演し、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』のリード曲「Lose」を、6人のダンサーを従えてTV初披露。

生放送とは思えないほど圧巻の歌唱力とキレのあるダンスパフォーマンスで圧倒的な存在感を放ち、視聴者を魅了した。

■6人のダンサーを従えてTV初披露

出演後、SNSでは「キレのあるダンスと最高の歌声に感動しました！」「ビジュアルがカッコ良すぎる！」「朝から元気をもらいました！」など反響の声が多く上がった。

また同日20時には、YouTubeにて「Lose」のダンスパフォーマンスビデオを公開。

「Lose」で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、ひとりの相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿。敗北さえも、日常を鮮やかに塗り替えるスリルとして享受していく。そんな皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉で歌い上げる極上のポップナンバーだ。

ダンスパフォーマンスビデオでは、キレのあるダンスパフォーマンスを楽曲の世界観とともにフルサイズで堪能できる。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『ASCEEENSION』

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