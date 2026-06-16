「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）

阪神が鬼門・交流戦で完封負けを喫し、セ・リーグ３位に転落した。西武相手に同一カード３連敗。交流戦はこれで５勝１２敗。１８試合制が導入された１５年以降、球団ワースト記録となった。

２日の西武戦が雨天順延となったことで、振替試合として開催された一戦。１２日から発売されたチケットは完売と、満員のファンが詰めかけた一戦だった。試合は序盤から才木、武内の投手戦。四回に熊谷、六回に佐藤輝が好守で才木を援護するなど、締まった試合展開になった。

それでも五回だ。先頭の西川に中前打を浴びると、武内の犠打で１死二塁と得点圏に走者を背負う。ここで続く桑原に初球、高めに浮いたスライダーを中前にはじき返された。才木は６回６安打１失点、６三振と力投も、５月２４日・巨人戦（東京ド）以来の白星となる今季６勝目はお預けとなった。

一方、打線は１番に熊谷を起用し、ドラフト１位の立石（創価大）は３試合ぶりのスタメン出場。組み替えを図って臨んだが、この日もあと１本が出ない展開が続いた。それでも七回、先頭の佐藤が右前打で出塁。１死後、高寺の打席でスタートを切った。一度はアウト判定も藤川監督がリクエストを要求。リプレー検証の結果、判定が覆った。

ここで高寺が右前打でつなぎ一、三塁。立石に打席が巡ったが、ウインゲンターの前に空振り三振に倒れた。続く代打・嶋村も二ゴロに抑えられ無得点。これで１７日の楽天戦に勝利しても、最終成績は６勝１２敗で勝率は・３３３。１８試合制以前も含め、交流戦でチーム史上最低が確定した。