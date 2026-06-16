中村玉緒さん通夜に明石家さんまさん、和田アキ子さん、王貞治さん、西川貴教さんら参列

肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さん。

16日午後から、東京都内で通夜が営まれています。

バラエティー番組でともにレギュラーを務めた浅田美代子さん（70）や同じパチンコ好きで親交のあった和田アキ子さん（76）、ドラマで共演した鶴見辰吾さん（61）や事務所の後輩の水森かおりさん（52）など、多くの著名人が参列しました。

午後6時半ごろに中村玉緒さんの通夜に参列した明石家さんまさん（70）は、MCを務めたバラエティー番組で玉緒さんと長く共演していました。

玉緒さんをお母さんと呼んでいたさんまさんは、自身のラジオ番組で「心にポカンと穴が開いたよう。散々お世話になった。感謝しかありません」などと話していました。

午後6時から営まれている通夜には王貞治さん（86）ら多くの著名人、関係者らの姿がみられました。

玉緒さん、さんまさんとともにバラエティー番組を盛り上げた浅田美代子さん（70）や歌手の西川貴教さん（55）、瀬川瑛子さん、前田耕陽さん（57）らが参列しました。

中村玉緒さんの告別式は17日に営まれます。