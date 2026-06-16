3年前に代表公式YouTubeが捉えていた“伏線”

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。後半43分、鎌田大地が頭で同点ゴール。ファンは過去の鎌田の発言に再び脚光を浴びせ、「天才過ぎる」と称賛している。

1-2の後半43分、伊東純也の右コーナーキック（CK）に合わせた小川航基のヘディングシュートが、その前にいた鎌田の頭を掠めると、そのままゴールネットを揺らし同点に。喜びを爆発させた小川らはベンチへ一目散に走り、歓喜の輪が広がった。

ファンが掘り起こしたのは、2023年6月のペルーとの親善試合に向けての練習の合間に撮影された動画。伊東や菅原らとセットプレーについて語る中で、鎌田は「ボールに向かってめちゃ早く走って、ここ（頭の後ろ）ですんってやんねんけど、それで入るよ」と豪語。続けて「マリオカートのあの速くなんのと一緒」という独特の例えで表現している。

日本サッカー協会公式YouTube内の「Team Cam」が当時公開した動画の中で披露した理論通り、W杯の大舞台でヘディングでゴールを奪った鎌田に、ファンは賛辞を送っている。

「3年前にオランダ戦のゴールの伏線張って回収する鎌田大地天才すぎる」

「そこらへんの漫画家より伏線回収の仕方が上手い」

「漫画の主人公すぎて草www 鎌田大地の脳内どうなってるの」

「有言実行過ぎるwwwww」

「やっぱり鎌田こわいわ」

「あれ『すんっ』ってイメージでやってたんだw」

「マリオカートの早くなる床システムは笑った」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）