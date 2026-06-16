北中米Ｗ杯で、日本と同じ１次リーグＦ組のチュニジアのサブリ・ラムシ監督（５４）が電撃解任された。現地１４日（日本時間１５日）の初戦でスウェーデンに１―５で完敗。一夜明けた同１５日（同１６日）に同国サッカー連盟が公式インスタグラムで契約終了を発表した。後任には同じくフランス出身のエルベ・ルナール氏（５７）が就任した。

バタバタの解任劇だった。早朝にラムシ氏の解任がインスタグラムで発表されたが、すぐに投稿は削除。その後、正午すぎに再びルナール氏の再任を含めた形で改めて発表された。その間は、アフリカのサッカー情報サイト「ＦＯＯＴ ＡＦＲＩＣＡ」などによると、協会幹部らがベースキャンプ地に集まり、対応を議論したという。

チュニジア代表にとってＷ杯大会期間中の監督交代は、１９９８年フランス大会でカスペルチャク監督を解任して以来、２８年ぶり２度目。ルナール新監督はモロッコやサウジアラビアの指揮官としてＷ杯出場経験があり、前回大会ではサウジの指揮官として、大会を制したアルゼンチンを１次リーグで２―１で破る番狂わせを起こした。

ハリウッド俳優のようなルックスと渋いたたずまいから“イケオジ”（イケてるオジさん）として世界を沸かせたこともある経験豊富な５７歳指揮官が、いきなり日本の壁となって立ちはだかることとなった。