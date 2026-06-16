グラビアアイドルの山田あいが16日、自身のインスタグラムを更新。投稿したショットの美スタイルが反響を呼んでいる。



【写真】マジではち切れちゃう とんでもない破壊力

山田は「やっぱりタイ料理大好き」と記し、体のラインにぴたっと沿ったノースリーブのワンピース姿の写真を公開。シルエットは全体にタイトで、引き締まったウエストや流れるような曲線に目を奪われる。



何よりの衝撃は上半身のボリューミー。「RED SOX」の文字が横に広がって、丸みを帯びた部分が圧倒的な存在感を放っている。真っすぐ見つめる視線が印象的なバストアップのショットでは、さらに迫力がアップ。組んだ腕に乗っかっているようにすら見える。



同日のX(旧ツイッター)では「いい辛さでめちゃくちゃ進むからいっぱい食べた 美味しかったあ！」とタイ料理の感想も。14日には「行ってきます～！」と記し、インスタグラムでは「楽しみなロケ出発日ー！」と航空機の絵文字を添えている。



破壊力抜群のショットに、SNSに「反則です」「すごいですね！」「はち切れそうなREDSOX」などファンも白旗状態。「ドレス、めっちゃ似合ってるよ～」「めっちゃ美味しそー」「食べタイ♡」など、山田の魅力にとりこになったコメントが続出していた。



（よろず～ニュース編集部）