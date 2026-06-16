ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 地震によるけが人や建物の被害は現時点でなし 総務省消防庁 午… 地震によるけが人や建物の被害は現時点でなし 総務省消防庁 午後9時10分時点 地震によるけが人や建物の被害は現時点でなし 総務省消防庁 午後9時10分時点 2026年6月16日 21時28分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 先ほど発生した茨城県南部を震源とする地震について被害の状況です。総務省消防庁によりますと、きょう（16日）午後9時10分時点で、けが人や建物の被害は確認されてないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, ホテル, ネジ, 射出成形機, フローリング, 工場, 法要, 葬儀, 金属加工, 慰霊祭