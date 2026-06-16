タレントのギャル曽根さんは6月15日、自身のInstagramを更新。“親バカ”投稿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ギャル曽根さん公式Instagramより）

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タレントのギャル曽根さんは6月15日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘の姿を公開しました。

【写真】“なんか頭に乗せてる”ギャル曽根の娘

「なにのせてるのかな？」

ギャル曽根さんは「なんか頭に乗せてる娘可愛いすぎます　#親バカ」とつづり、1枚の画像を投稿。頭の上に、緑色のぬいぐるみのようなものを乗せている娘の姿です。画像には「なんか乗せてます」とも書かれています。無邪気な娘と、愛があふれるギャル曽根さんのすてきな親子関係がうかがえます。

コメントでは「あwめっちゃ可愛い〜」「トマトさんになりましたか？(笑)」「なにのせてるのかな？」「学士博士帽子かな」「可愛い　大きくなりましたね」「赤ピクミン」「ピクミンぽくなった」などの声が寄せられました。

「ちょこんと座る姿が可愛い」

5月22日には「いつもの特等席。私の足の上。ちょこんと座る姿が可愛い」と、自身の脚の上に座る娘の姿を公開していたギャル曽根さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)