「大きくなりましたね」ギャル曽根、“親バカ”投稿に反響！ 「なんか頭に乗せてる娘可愛いすぎます」
タレントのギャル曽根さんは6月15日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘の姿を公開しました。
【写真】“なんか頭に乗せてる”ギャル曽根の娘
コメントでは「あwめっちゃ可愛い〜」「トマトさんになりましたか？(笑)」「なにのせてるのかな？」「学士博士帽子かな」「可愛い 大きくなりましたね」「赤ピクミン」「ピクミンぽくなった」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“なんか頭に乗せてる”ギャル曽根の娘
「なにのせてるのかな？」ギャル曽根さんは「なんか頭に乗せてる娘可愛いすぎます #親バカ」とつづり、1枚の画像を投稿。頭の上に、緑色のぬいぐるみのようなものを乗せている娘の姿です。画像には「なんか乗せてます」とも書かれています。無邪気な娘と、愛があふれるギャル曽根さんのすてきな親子関係がうかがえます。
「ちょこんと座る姿が可愛い」5月22日には「いつもの特等席。私の足の上。ちょこんと座る姿が可愛い」と、自身の脚の上に座る娘の姿を公開していたギャル曽根さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)