特別講師は老舗うなぎ屋の店主「諫早市の小学生 名物ウナギを学ぶ」ふるさとへの理解深める授業《長崎》
地元の魅力を見て、触って研究です。
諫早市の小学生が名物の「ウナギ」について、老舗料理店の店主から学びました。
（小学生）
「めっちゃヌルヌルする」
小学生たちが捕まえているのは、水槽の中を動き回るウナギです。
ふるさとの名物を学んで理解を深めようと、諫早小学校で行われた授業。
3年生57人が、地元の名物 “ウナギ” の謎に迫りました。
（特別講師）
「次の中で、ウナギの赤ちゃんはどれでしょう？」
特別講師を務めたのは、校区内にあるウナギ料理店「福田屋」の店主・福田一夫さん。
1863年創業の老舗ならではの、タレづくりの難しさも語りました。
（福田屋 福田一夫 店主）
「同じ味にすることは不可能だが、限りなく同じ味に近づけることにこだわっている」
諫早市のウナギの蒲焼は、焼き上げた後に専用の器で蒸し上げるのが特徴の「楽焼うなぎ」。
香ばしさを残したまま、ほどよく蒸されて、とろけるような舌触りが楽しめるといわれています。
その諫早名物「楽焼うなぎ」についても質問が相次ぎました。
（児童）
「1年間に何人くらい、“楽焼” を注文しますか」
（福田屋 福田一夫 店主）
「福田屋に来てくれるお客さんは、だいたい2万人。
そのうちの7割から8割が “楽焼うなぎ”を注文するので、1万5000人くらい」
（児童）
「楽焼うなぎの器が穴が空いていて、すごいと思った」
「頭辺りに串を刺してさばいていた」
「ウナギがどのくらい大きくなるかが面白かった。2ｍくらい。(見つけたら）お母さんに言ってすぐ捕まえる」
（児童）
「ウナギ大好き！」
約1時間半、ウナギの生態や料理について楽しく学びました。