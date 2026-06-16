地元の魅力を見て、触って研究です。

諫早市の小学生が名物の「ウナギ」について、老舗料理店の店主から学びました。

（小学生）

「めっちゃヌルヌルする」

小学生たちが捕まえているのは、水槽の中を動き回るウナギです。

ふるさとの名物を学んで理解を深めようと、諫早小学校で行われた授業。

3年生57人が、地元の名物 “ウナギ” の謎に迫りました。

（特別講師）

「次の中で、ウナギの赤ちゃんはどれでしょう？」

特別講師を務めたのは、校区内にあるウナギ料理店「福田屋」の店主・福田一夫さん。

1863年創業の老舗ならではの、タレづくりの難しさも語りました。

（福田屋 福田一夫 店主）

「同じ味にすることは不可能だが、限りなく同じ味に近づけることにこだわっている」

諫早市のウナギの蒲焼は、焼き上げた後に専用の器で蒸し上げるのが特徴の「楽焼うなぎ」。

香ばしさを残したまま、ほどよく蒸されて、とろけるような舌触りが楽しめるといわれています。

その諫早名物「楽焼うなぎ」についても質問が相次ぎました。

（児童）

「1年間に何人くらい、“楽焼” を注文しますか」

（福田屋 福田一夫 店主）

「福田屋に来てくれるお客さんは、だいたい2万人。

そのうちの7割から8割が “楽焼うなぎ”を注文するので、1万5000人くらい」

（児童）

「楽焼うなぎの器が穴が空いていて、すごいと思った」

「頭辺りに串を刺してさばいていた」

「ウナギがどのくらい大きくなるかが面白かった。2ｍくらい。(見つけたら）お母さんに言ってすぐ捕まえる」

（児童）

「ウナギ大好き！」

約1時間半、ウナギの生態や料理について楽しく学びました。