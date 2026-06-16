「凄く綺麗」中島美嘉、デコルテにタトゥー？ 姿に反響！ 「昭和の麻丘めぐみさんをほうふつとさせる」
歌手の中島美嘉さんは6月16日、自身のInstagramを更新。情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のインタビュー出演後のオフショットを公開しました。
【写真】中島美嘉のタトゥー？ 見せ姿
コメントでは「素敵な衣装ですね」「姫カット似合ってるー」「凄く綺麗」「観れました 素敵でした」「観ましたよ 可愛らしく素敵でした」「昭和の麻丘めぐみさんをほうふつとさせる」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】中島美嘉のタトゥー？ 見せ姿
番組出演後のオフショット中島さんは「『ノンストップ！』インタビュー見てくれた方ありがとうございます」とつづり、2枚の写真を公開。白いレースのジャケットにグレーのビスチェ、黒いパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露しています。2枚目では視線を落とした横顔とともに、胸元からタトゥーらしきデザインがのぞいています。
「美嘉さんって本当に美しいですね」8日には「行って来ます ラーメンからの inバンコク」とつづり、5枚の写真と6本の動画を公開した中島さん。11枚目の自撮りショットでは、手首にタトゥーのようなデザインが見えています。コメントでは「美嘉さんって本当に美しいですね」「綺麗と可愛いのミックス度合いが天才的」「可愛い可愛い 美しすぎる」など、絶賛の声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)