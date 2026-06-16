【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 0ー0 カーボベルデ代表（日本時間6月16日／アタランタ・スタジアム）

【実際の映像】世界を驚かせた驚異の片手セーブ

ワールドカップ初出場となるカーボベルデ代表に歴史的な勝ち点をもたらせたGKヴォジーニャが高い評価を受けている。7本のシュートをシャットアウトした40歳のベテランGKが見せた活躍を受けて、インスタグラムに世界のファンが殺到している。

人口約52万5000人の小国であるカーボベルデ。FIFAワールドカップ2026で初出場を飾ると、日本時間6月16日に行われたグループH第1節では、優勝候補のスペイン代表と対戦した。

ボールポゼッション65%と圧倒的に押し込まれる展開となったが、守護神のヴォジーニャを中心としたディフェンスで耐える。39分にはFWミケル・オヤルサバルのヘディングシュートに対して、素早くボールにアジャストして、右手一本でボールを弾き出すなど、この日は7本の枠内シュートを全て防いだ。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選出

この活躍でカーボベルデは、初出場のW杯で優勝候補のスペインから歴史的な勝ち点1を獲得。ヴォジーニャはプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。

カーボベルデの英雄となったヴォジーニャに対してSNSのファンたちは「スペインがダメだったのではなく、カーボベルデ(初めて聞く国名)のGKがレベチだった 」「こんなに身軽に飛び回れる40歳おらんぞ」「アトランタの時の川口能活みたいな活躍！！」「世界にはすごい選手がまだまだおるんやな」と拍手喝采に。

さらに、試合前には5万人ほどだったヴォジーニャのインスタグラムのフォロワーは、試合終了後から急増。日本時間16日21時過ぎの時点でついにフォロワーが700万人を突破するなど一躍時の人になっている。

（FIFAワールドカップ2026）