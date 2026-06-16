新大久保で相次ぐ“迷惑営業”　はみ出し＆ゴミ放置　パトロールに密着　注意に「ごめんなさい」も翌日再び“はみ出し営業”

韓国グルメや最新コスメなどで若者に人気の東京・新大久保。

多くの人でにぎわうこの街で今、問題となっているのが相次ぐ迷惑営業です。

収集時間外でのゴミの放置。

繰り返される迷惑営業にパトロール隊も困惑。

なぜ注意してもやめないのか。

行政のパトロールに密着取材しました。

新宿区が2026年4月以降、定期的に行っているのは新大久保に立ち並ぶ店の不適切なごみ出しなどを見回るパトロールです。

開始直後に区の職員が発見したのは、路肩に積まれた段ボール。

近くのお店の人に話を聞くと、「（Q.このゴミって）かしこまりました、すみません」と話し、ゴミをしまっていきました。

本来、事業者は収集時間に合わせてゴミを出さなくてはならないのですが、ここ新大久保では長時間のゴミ放置が相次いでいるというのです。

区は、こうした不適切なゴミ出しはポイ捨てなどを誘発するとし、指導を行っています。

さらにパトロールを続けていると…。

パトロール隊：

あの店って注意しましたっけ？

パトロール隊：

またあれかもしれない、出したかもしれない。

実はここ、先ほども店の前に荷物を放置していて注意をしていた店でした。

パトロール隊：

ごめんなさいね、これはこちらの荷物？

店員：

これはダイジョウブ。

大丈夫ではありません、注意を受け店の中にしまっていきました。

新宿区 大久保特別出張所・松本敬行さん：

（一時的に）ゴミを片付けてくれるが、しばらくたったらゴミを置いてしまうところも今日もあったので、粘り強く指導していきたいと思っている。

一方、別の問題も。

パトロール隊：

道路に並べると、こんなふうに人が並んで混雑の原因になるので。

店の前に置かれたメロンの入ったコンテナ。

よく見ると、歩道にはみ出しています。

混雑の原因になるだけでなく、許可なく歩道にはみ出しての営業は道路法違反にあたる恐れがあるといいます。

この店も歩道にはみ出して営業を繰り返し、これまで何度も注意されているといいます。

注意された店：

それはごめんなさい。色々気をつけて、まわりに迷惑かけないように、それは大事にしています。

謝罪し敷地からはみ出さないよう片付けていましたが、一夜明けた16日、同じ店に行くと、注意してからわずか1日、再び歩道にはみ出して営業していました。

若者に人気の街・新大久保。

訪れる人の安全のため、迷惑営業がなくなるよう、区は今後もパトロールを続けるとしています。