精肉コーナーに商品を並べるスーパーの従業員。精肉部門ではナフサ由来の食品トレーを１日約千枚使うという＝１５日、セルシオ和田町店

米国とイランが戦闘終結で合意したとの発表を受け、神奈川県内の事業者や企業からは原油価格の低下や石油由来のナフサ不足の解消、業績改善を期待する声が上がる。一時停戦で合意後も交戦が断続した４月を踏まえ、今後を警戒しつつ、「戦闘前の状態に１日でも早く戻ってほしい」と切望する。

「戦闘終結の合意を歓迎したい」

マンゴーをビニールハウスで栽培する臼井園芸（平塚市）の臼井秀企代表（６２）は安堵（あんど）する。

果実を甘くするためには加温機でハウス内の温度を２２度以上にする必要があり、重油の価格高騰に悩まされてきた。気温上昇に伴い重油の使用量は減ってきたが、収穫したマンゴーなどを入れる石油由来のポリ袋の値段が２０％上昇。購入量も１日当たり１人１パック（１００枚入り）までと制限されており、まとまった量を確保するため、店を巡る日々だ。それだけに「早く、通常に戻ってほしい」と願う。

横浜市保土ケ谷区のスーパー「セルシオ和田町店」によれば、ナフサが原料の食品トレーやラップの価格はこの２カ月で１５〜３０％上がった。無料で提供しているポリ袋の使用制限も考えたが、「顧客の負担を増やしたくない」と見送った。

鶴田聡部長（４３）は「（合意はしたが）『原油が入ってくる』とは報道されていない」と懸念。「供給されると分かれば価格も戻る。日本政府は情報をいち早く公開してほしい」と訴える。

「日本の家造りがここまで影響を受けるとは思わなかった」

１級建築士事務所兼施工会社「中田製作所」（逗子市）の中田理恵取締役は吐露する。

断熱材は４０〜５０％高騰し、高止まりは今も続く。他の建材も軒並み値上がり、一部の商品は一時、欠品した。自身の製作所も契約解除や設計変更を余儀なくされた。

中田さんは「安価で使い勝手の良い輸入材に頼ってきた構造自体を見直す必要があると感じた」と説明。「国内での生産、販売を強化するため、日本政府には中長期的な視点で政策を考えてほしい」と求める。