１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で、途中出場から劇的な同点弾を演出したＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝は１６日、Ｕ―１９日本代表と非公開で行われた練習試合でゴール。驚異的な得点力を誇り、初戦で勢いに乗ったストライカーが、第２戦のチュニジア戦で正真正銘のＷ杯初得点を決める。

日本を救った魂のアシストから一夜明け、ＦＷ小川がチュニジア戦に弾みをつける得点を決めた。初戦オランダ戦（２△２）の翌日（１５日）に行われたＵ―１９日本代表との非公開での練習試合で一撃。ＦＷ塩貝との連係から生まれたエリア外からのシュートだったことを明かし「意思疎通のあったいいゴール。コンディションもメンタル状況もすごくいい」と充実した表情を浮かべた。

初戦の“認定ゴール”への反響も大きかった。オランダ戦では１―２の後半４４分に右ＣＫを完璧に合わせたヘディングシュートが正面のＭＦ鎌田の頭に当たってネットを揺らした。改めて映像を見返し「触ってなかったら、もしかしたら止められてたかもしれない。だから（鎌田）大地君のゴール」と笑顔で主役を譲ったが、「お世話になった人たちがすごく喜んでくれたことがうれしいし、涙を流してくれる人もいると聞いて、こういうところに立てていることを誇りに思う」。Ｗ杯という舞台の大きさを再確認した。

日本代表では１６試合、合計７１３分の出場時間で１１得点。９０分に換算すると１試合約１・４得点の驚異的なペースだ。仮にチュニジア戦で先発すれば、森保ジャパンの得点の可能性はグッと高まる。小川も「今日（Ｕ１９代表戦）もその１点以外は自分にチャンスはなかった。少ないチャンスでゴールをものにする感覚は、研ぎ澄まされている」と自信をみなぎらせた。

Ｗ杯壮行試合の５月３１日のアイスランド戦では途中出場からゴールを決め、オランダ戦でも存在感を発揮。森保ジャパンの切り札として期待は大きい。「スポットライトを当ててもらえるのであればすごくうれしいですし、絶対に一番活躍するというか、どんな時間を与えられたとしても、自分が一番インパクトを残すんだって思いでこのＷ杯に臨んでいる。ここからが大事」とゴールへの思いを隠すことはしない。誰もが認めるゴール嗅覚で、日本の勝利のために戦う。（後藤 亮太）

◆世界的ストライカーの９０分換算での得点力 ドイツ１部バイエルンのイングランド代表ＦＷケインは、２５―２６シーズンのリーグ３１試合でトップの３６得点を記録。９０分での平均得点は驚異の１・３６を記録した。プレミアリーグ得点王でマンチェスターＣのノルウェー代表ＦＷハーランドは３５試合２７得点で０・８２、スペイン１部得点王でＲマドリードのフランス代表ＦＷエムバペは３１試合２５得点で０・８６だった。