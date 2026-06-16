◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神０―１西武（１６日・甲子園）

阪神が今季４度目の完封負けを喫し、西武に目の前で交流戦初優勝を許した。

打線は好投手・武内を攻略できなかった。６回まで３安打無得点に封じられ、１０三振。２番手・ウィンゲンターが登板した１点ビハインドの７回には２死一、三塁の好機をつくったが、３試合ぶりスタメン復帰の立石が見逃し三振。この日、３つ目の三振にルーキーはベンチで目を赤くし、悔しさをにじませた。

先発の才木は６回６安打１失点の粘投も実らず。３回以外は毎回走者を背負いながら最少失点で切り抜けたものの、打線の援護なく、４敗目（５勝）となった。７回から２番手でリリーフした工藤は３者連続３球三振のイマキュレートイニングを達成した。

チームは連敗で４月１日以来のリーグ３位に転落した。１８試合制で行われている１５年以降の交流戦では球団ワーストを更新する１２敗目。１７日の楽天戦（甲子園）に敗れれば、楽天、ＤｅＮＡと同じ５勝１３敗となり、１４年以来１２年ぶりとなる１２球団最低勝率となる。