ソフトバンクは、交流戦連覇を逃した。西武が阪神戦（甲子園）に勝利し、自力で初優勝を決めた。交流戦は１４勝４敗で１４日に全日程を終えていた。この日に西武が負ければ、条件次第で１２球団最多を更新する１０度目の優勝の可能性が残されていた。

交流戦前の貯金は１だった。開幕投手も務めた上沢が右肘の状態不良でファーム調整になるなど、開幕時からローテを守っているのは大津のみ。苦しい状況だった中で、期間中は２０歳の前田悠、５月２３日に支配下登録された２１歳のアルメンタら若手も含め８人が先発した。倉野信次投手チーフコーチは「チーム状況は気にせず、力を最大限出すことに集中して」と伝え、それぞれが奮闘。定まりつつあるオスナ、松本裕、杉山の勝ちパターンなど救援陣もフル回転した。３週間続いた６連戦。投手陣一丸で乗り切っていたが、歓喜に届かなかった。

野手では７本塁打、１９打点と交流戦２冠が確実な栗原を筆頭に、１２球団断トツの２６本塁打、８１得点をマーク。失策も同最小の１と安定し、指揮官は「投打がかみ合ってきた」とうなずいていた。

１９日の日本ハム戦（エスコン）からリーグ戦が再開する。交流戦優勝を譲った首位・西武まで３・５ゲーム差の２位。交流戦の借りは、この先にきっちり返してみせる。