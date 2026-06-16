４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１６日放送の日本テレビ系特番「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」（午後７時）でクイズ番組初出演を果たした。

全問正解達成での賞金１０００万円獲得を目指し、日テレ、フリー、さらに現在の事務所とすべて先輩の羽鳥慎一アナとペアを組んで出演の岩田アナ。登場早々、偏差値７０超えの超進学校・渋谷教育学園渋谷高から慶大に進んだ高学歴の持ち主であることが明かされた。

「すごく勉強はしてきました。多分、１０冊くらいは（参考書に）目を通しました」と胸を張った岩田アナ。１問目の「ＡのダイヤとＢのたいやき、国語辞典に載っている順番が早いのは？」という問題に「Ａですよ！」と即答。大先輩の羽鳥アナを「すごいよね。決めたら、ガッと行くよね」と驚かせた決断の速さで見事、正解。

「これが間違っていたら国語辞典がおかしい」とまで言い切り、羽鳥アナに「それは岩田さんがおかしいと思う」とツッコまれる一幕もあった。

その後、１０問目まで見事な連続正解で賞金１００万円を獲得。賞金１０００万円をかけての１１問目「日本で作られた海外では通用しない和製英語をすべて選びなさい」に挑戦。ガソリンスタンド、ジェットコースター、コンセントは和製英語、ボタン、ハンサムは英語と指摘し、正解も最後に和製英語に選んだクレヨンがフランス語だったため、最後の最後で不正解。がっくりと肩を落としていた。