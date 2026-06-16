【衝撃ラスト】私の手料理に文句ばかり言っていた夫が、ある日突然大絶賛。違和感を感じた主人公は【まさかの行動】を...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！ずっと手料理に文句ばかり言っていた夫が、ある日突然、主人公の手料理を大絶賛。怪しすぎる夫に、喜ぶどころか女の勘で浮気を疑った主人公が突き止めた、驚きの真実とは…？

いつも私の手料理に対して「味が薄い」「メニューが地味」などと文句ばかり言っていた夫。

ところが最近になって、なぜか突然「やっぱりお前の飯が一番うまいな」と褒めるようになりました。

普通なら喜ぶべきなのかもしれませんが、あまりにも不自然な変化に、私は強い違和感を覚えました。絶対になにかやましいことがあるはず。

そう感じた私は、夫がお風呂に入っている隙にこっそりスマホを確認。するとそこには、見知らぬ女性との親密すぎるメッセージのやり取りが残されていたのです。