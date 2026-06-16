【衝撃ラスト】私の手料理に文句ばかり言っていた夫が、ある日突然大絶賛。違和感を感じた主人公は【まさかの行動】を...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！ずっと手料理に文句ばかり言っていた夫が、ある日突然、主人公の手料理を大絶賛。怪しすぎる夫に、喜ぶどころか女の勘で浮気を疑った主人公が突き止めた、驚きの真実とは…？
手料理に文句ばかりの夫が急に大絶賛！
いつも私の手料理に対して「味が薄い」「メニューが地味」などと文句ばかり言っていた夫。
ところが最近になって、なぜか突然「やっぱりお前の飯が一番うまいな」と褒めるようになりました。
普通なら喜ぶべきなのかもしれませんが、あまりにも不自然な変化に、私は強い違和感を覚えました。絶対になにかやましいことがあるはず。
そう感じた私は、夫がお風呂に入っている隙にこっそりスマホを確認。するとそこには、見知らぬ女性との親密すぎるメッセージのやり取りが残されていたのです。
夫が手料理を絶賛した、あきれた理由
スマホの証拠だけでは不十分だと思った私は、確実に事実を掴むため探偵に夫の身辺調査を依頼しました。その結果、夫は会社の若い部下と半年以上も前から不倫関係にあったことが判明。
しかし調査報告書を読み進めた私は、怒りを通り越して思わず笑ってしまいました。なんと不倫相手の女性は、かなり料理が苦手だったのです。
奇妙な色のシチューや焦げた肉を食べ続けた夫は、ただおいしい食事を求めて、都合よく家に戻ってきていただけ。私への愛情ではなく、自分の胃袋のためだったと知り、怒りがこみ上げました。
そしてこのあと、主人公の復讐が始まります…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部