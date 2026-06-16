洗練された女性を目指すなら♡ 知性と自信をくれる【ネイビーカラー浴衣】をご紹介！
今年も浴衣の季節がやってきた！夏だけの特別な装いだからこそ、私らしく着こなしたい。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、古きよき不変の美しさが目を引く「ネイビー浴衣」のスタイルをご紹介します。オトナの色気をふんだんにまとって、気になる彼の視線も独り占めしちゃお♡
夏と浴衣
金川紗耶が熱演
夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。
浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守りたくなる儚さ、色気を感じる横顔など。Ray㋲・金川紗耶が魅せる夏のひとときを堪能あれ♡
高嶺の花ネイビー
彼うけも叶う♡
ここぞというときこそ、古いものも大切にできる流行に左右されない私でいたい。浴衣にそでを通した瞬間、背筋が伸びた。洗練された女性になれたようなそんな知性と自信をくれる色。
Cordinate 大きな草花柄でオトナの色気をアピール
奥ゆかしさのある白地の花柄は、世界観を崩さないブルーの帯で統一感を。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）着つけ／吉田アヤ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 副編集長 小田和希子