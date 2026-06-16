銀座コージーコーナーで楽しむトイ・ストーリー5の世界♡限定ケーキ＆ギフト発売

映画公開を前に、『トイ・ストーリー』の世界観をたっぷり楽しめる限定スイーツが銀座コージーコーナーに登場します。2026年6月26日（金）より、人気キャラクターたちをモチーフにしたプチケーキアソートやプリンフルーツケーキ、焼菓子ギフトを販売。最新作に登場する新キャラクター「リリーパッド」も仲間入りし、見た目も味わいもワクワク感あふれるラインアップとなっています。家族や友人とのティータイムはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな注目商品をご紹介します。

トイ・ストーリーの仲間たちがプチケーキに

「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」は、価格3,300円（税込3,564円）。販売期間は2026年6月26日（金）～7月30日（木）頃です。

専用ボックスには作品の世界観をイメージしたイラストをデザイン。食べ終わった後も楽しめる仕様です。

9種のプチケーキには、それぞれ人気キャラクターを表現した個性豊かな味わいを用意。

・ジェシー：チーズ風味＆オレンジムースのケーキ

・エイリアン：抹茶ホイップクリーム＆スポンジのロールケーキ

・ダッキー＆バニー：ミント風味＆レモン風味＆チョコクリームのタルト

・ボー・ピープ：いちご風味スポンジとラムネ風味クリームのケーキ

・ウッディ：バナナホイップクリームのココアタルト

・バズ・ライトイヤー：チーズムースのケーキ

・リリーパッド：メロン風味スポンジとミルクホイップクリームのケーキ

・フォーキー：レモンカスタード＆ムースのタルト

・ブルズアイ：コーヒースポンジとキャラメルホイップクリームのケーキ

世代を超えて愛されるキャラクターたちがスイーツになった、見ても食べても楽しいアソートです。

クラブハリエの新商品「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」サクサク食感の新定番

プリンフルーツケーキ＆焼菓子ギフトも登場

「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」は価格590円（税込637円）。販売期間は2026年6月26日（金）～7月30日（木）頃です。

苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味スポンジの上に、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをトッピング。

さらに作品でおなじみの「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコを飾り、おもちゃ箱のような楽しさを表現しています。

また、「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」は価格680円（税込734円）。販売期間は2026年6月26日（金）～9月中旬頃です。

内容は、バターマドレーヌ3個、いちごマドレーヌ2個、クッキー（ブルズアイ）1個、クッキー（ジェシー）1個、クッキー（ウッディ）1個、クッキー（バズ・ライトイヤー）1個。

バッグには最新作のシーンが描かれており、表面と裏面で異なるデザインを楽しめます。プチギフトにもおすすめです♪

「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」は店頭予約受付中です。※終了日は店舗により異なります。

ネット予約対象商品は「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」のみとなります。

予約受付期間：2026年6月21日（日）10:00～7月25日（土）

お渡し期間：2026年6月26日（金）～7月30日（木）

※5日前までのご予約限定（受取日含まず）

トイ・ストーリーの世界をスイーツで満喫♡

映画公開前から気分を盛り上げてくれる銀座コージーコーナーの『トイ・ストーリー』限定スイーツ。

キャラクターを表現した可愛らしいプチケーキや、おもちゃ箱のような華やかなケーキ、ギフトにもぴったりな焼菓子バッグまで充実のラインアップです。

期間限定販売なので、作品ファンはもちろん、可愛いスイーツが好きな方もぜひチェックしてみてください。家族や友人と一緒に、『トイ・ストーリー』の楽しい世界観を味わってみてはいかがでしょうか。