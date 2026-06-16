今年は日本海側で豊漁のイワシ。梅雨のこの時期は「入梅イワシ」と呼ばれ、最も美味しい時期とも言われているそうです。

安くて、美味しくて、ヘルシー。自宅でできる簡単レシピも紹介します。

【写真を見る】安い・旨い・ヘルシー イワシ激戦区の絶品グルメ

今が旬の入梅イワシ！ 激戦区・神田の絶品グルメ

脂がじゅわっとあふれ出す塩焼きに、大葉と一緒にサクッと揚がる天ぷらなど、さまざまな食べ方で楽しめる大衆魚・イワシ。

東京・神田にあるいわし料理専門店「すゞ太郎」。厨房には朝入荷したばかりの新鮮なイワシが！

すゞ太郎 金井佑介店主

「きょうのイワシの産地は鳥取です。一年間の中で一番旬の時期のイワシと言われていますので、その中でも入梅イワシは特別に脂がのっていておいしい」

今が旬の入梅イワシ。この時期は身が大きく、脂もしっかりのっているので、お刺身がおすすめだそうです。

お店にはイワシのメニューがずらり。その数はなんと20種類以上です。

吉村恵里子キャスター

「イワシ専門店というこのお店のワードに驚いたんですけど」

すゞ太郎 金井佑介店主

「神田はイワシの専門店がいくつかありまして、イワシ激戦区になってますね」

実は神田はイワシ専門店の激戦区なんです。

実際に歩いてみると、神田駅の周辺だけでイワシ専門店が7店舗。

ランチタイムに賑わっている「宝山 いわし料理 大松」には、“神田といえば”でおなじみの、お肉の代わりにイワシを使ったキーマカレー。

ウコンや八角など7種類の本格スパイスで煮込み、揚げたてのイワシフライを豪快にトッピングすれば完成です。

客

「肉よりも優しい味。まろやか。イワシのフライと合います」

しかしなぜ、神田でイワシなのか。

創業半世紀を超える神田最古のイワシ専門店「かぶき」に聞きました。

いわし料理かぶき神田北口店 水村進一店長

「先代の社長が商売をしていて、そこで板前さんが『イワシが出るよ』ということで、イワシを出したらヒットしたんですよね」

イワシの「安い・旨い・ヘルシー」の三拍子がサラリーマンたちの間で評判となり、神田の街に根付いたそうです。

1匹わずか29円！きらめく身体が鮮度の証

2025年、3年ぶりに、イワシの水揚げ量が日本一となった千葉県の銚子漁港。マダイや、高級魚のヒラマサなどが競りにかけられ、朝から活気にあふれています。

実は2025年、銚子漁港で水揚げされた魚の、8割以上が「イワシ」です。

2026年は2025年と比べて少ないそうですが、それでもこの日は1日で700トン以上の水揚げがありました。

漁師

「生きてるときもっときれいですよ。水色のラメみたいになる」

魚へんに弱いと書いて「イワシ」。その名の通り、傷みやすい魚。鮮やかにきらめく身体が鮮度の証拠というわけです。

鮮度だけではなく、驚きなのがお値段！

朝水揚げされたマイワシが、17匹で500円！1匹あたり29円の超激安価格です。

さらに、蒲鉾店「嘉平屋 ウオッセ店」にはイワシ団子や、イワシのはんぺんなど、自慢のイワシグルメがズラリと並びます。

いまが旬の「イワシ」。

もっと簡単においしく食べられるアレンジレシピを紹介します。

包丁いらず！イワシの缶詰を使った簡単アレンジ

訪れたのは東京・上野のスーパー「吉池 本店」。売り場には300種類以上の缶詰がそろっています。

客

「あけてすぐそのまま食べられるとか、お味噌汁にしたりとか煮物のなかに入れるとか便利」

そんな便利な缶詰を使って作るのが「イワシのぶっかけおろしうどん」。

【材料】

・イワシ煮付缶

・冷凍うどん

・大根

・青ねぎ

・めんつゆ 大さじ2

・ごま油 大さじ2

【作り方】

（1）冷凍うどんを温める

（2）大根をすりおろして、水気を軽くしぼる

（3）うどんにイワシと大根おろしをのせる

（4）めんつゆ・ごま油・缶詰の汁を混ぜたタレをかける

ごま油の香ばしさがさっぱりした大根おろしの風味をより一層引き立てる、梅雨の時期にピッタリの一品です。

続いては、イワシの蒲焼缶がおしゃれなおつまみに大変身「いわし蒲焼缶のブルスケッタ風」です。

【材料】

・イワシ蒲焼缶

・バゲット

・ミニトマト

・大葉

・にんにくすりおろし 大さじ1

・オリーブオイル 大さじ2

【作り方】

（1）おろしにんにくとオリーブオイルを混ぜ、スライスしたバケットに塗る

（2）バゲットをトースターでこんがりと焼く

（3）焼けたバゲットに蒲焼・ミニトマト・大葉をトッピング

お手軽で栄養がたっぷりのイワシ。

アレンジも簡単にできるので、晩ご飯に困ったときにおすすめです。