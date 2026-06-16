グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。6月13日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（6月13日（土）付）を発表しました。

※写真はイメージです

初登場！ 6月24日（水）にリリースされるシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されている楽曲で、テレビアニメ「あかね噺」のエンディング主題歌です。先週8位から1ランクダウン↓ 今年4月にメジャーデビュー、5月からスタートした横浜アリーナを含む全国ツアー中のChevonの新曲が、2週連続でランクイン。初登場！ 6月3日にリリースしたデジタルEP『螺旋の街』に収録されている楽曲です。先週と変わらず第7位。6月24日（水）にリリースされるSUPER BEAVERのニューアルバム『人生』から先行配信された楽曲「クライマックス」が、2週連続でランクイン。現在公開中のライブ＆ドキュメンタリー映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-」は興行収入3億円、動員数11万人を突破しました。先週4位から2ランクダウン↓ これで4週連続ランクイン。西野カナは現在、2018年以来8年ぶりとなる全国ホールツアーを開催中。次回は6月17日（水）、18日（木）に愛知県芸術劇場 大ホールでおこなわれます。初登場！ 昨年にソロ50周年を迎えた矢沢永吉が、6月3日に配信リリースした楽曲。こちらは、ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（テレビ朝日系）の主題歌となっています。初登場！ 今回の放送では、ゲストパートに櫻坂46・浅井恋乃未（あさい・このみ）さんが登場！ 6月10日（水）にリリースされた15枚目のダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」について伺いました。

櫻坂46・浅井恋乃未さん

先週と変わらず第3位。現在コールドスリープ中のPerfumeの新曲で、公開中の映画「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-」の主題歌が、4週連続でランクイン。先週1位から1ランクダウン↓ これで3週連続ランクイン。6月1日〜6月7日の「Apple Music週間ソング・ランキング」では、TOP10のうち9曲を嵐の楽曲が占め、トップ100圏内にも複数ランクインしました。そして、今週の第1位は……？先週2位から1ランクアップ↑ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーであり、JO1とINIから結成されたユニットが5週連続でランクイン。



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜