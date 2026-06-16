ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（4月）
予想 1.9% 前回 4.0%（前年比)
21:30
米輸入物価指数（5月）
予想 1.1% 前回 1.9%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.2%（前年比)
米輸出物価指数（5月）
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 8.8%（前年比)
米住宅着工件数（5月）
予想 143.5万件 前回 146.5万件（住宅着工件数)
予想 -2.2% 前回 -2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 143.0万件 前回 142.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 4.4%（住宅建築許可件数・前月比)
カナダ国際証券取扱高（4月）
予想 N/A 前回 46.2億カナダドル
22:10
レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席
17日
2:00
米20年債入札（130億ドル）
4:05
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
米FOMC開催（1日目、17日まで）
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）
米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（4月）
予想 1.9% 前回 4.0%（前年比)
21:30
米輸入物価指数（5月）
予想 1.1% 前回 1.9%（前月比)
予想 5.6% 前回 4.2%（前年比)
米輸出物価指数（5月）
予想 N/A 前回 3.3%（前月比)
予想 N/A 前回 8.8%（前年比)
米住宅着工件数（5月）
予想 143.5万件 前回 146.5万件（住宅着工件数)
予想 -2.2% 前回 -2.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 143.0万件 前回 142.3万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.2% 前回 4.4%（住宅建築許可件数・前月比)
カナダ国際証券取扱高（4月）
予想 N/A 前回 46.2億カナダドル
22:10
レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席
17日
2:00
米20年債入札（130億ドル）
4:05
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
米FOMC開催（1日目、17日まで）
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）
米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）
※予定は変更されることがあります。