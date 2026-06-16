21:00
ブラジル小売売上高（4月）
予想　1.9%　前回　4.0%（前年比)

21:30
米輸入物価指数（5月）
予想　1.1%　前回　1.9%（前月比)　
予想　5.6%　前回　4.2%（前年比)

米輸出物価指数（5月）
予想　N/A　前回　3.3%（前月比)
予想　N/A　前回　8.8%（前年比)

米住宅着工件数（5月）
予想　143.5万件　前回　146.5万件（住宅着工件数)
予想　-2.2%　前回　-2.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　143.0万件　前回　142.3万件（住宅建築許可件数)
予想　-0.2%　前回　4.4%（住宅建築許可件数・前月比)

カナダ国際証券取扱高（4月）
予想　N/A　前回　46.2億カナダドル

22:10　
レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席

17日
2:00　
米20年債入札（130億ドル）

4:05　
スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演

米FOMC開催（1日目、17日まで）
G7首脳会議（仏エビアン、～17日）
世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）
米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）

※予定は変更されることがあります。