◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 スペイン０―０カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）

１５日（日本時間１６日）、１次リーグ４試合が行われ、Ｈ組で初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、優勝候補のスペイン（同２位）と０―０で引き分けた。２４年欧州選手権覇者のシュート２７本の猛攻を４０歳ＧＫボジニャ（チャベス）を中心に無失点に抑え、初戦で歴史的な勝ち点１を挙げた。

人口わずか約５０万人強の小国・カボベルデがＷ杯初戦で世界を驚かせた。ＭＦペドリ、１８歳ＦＷヤマルらスター選手がそろう“無敵艦隊”スペインの猛攻に耐え、０―０のドロー。歴史的な勝ち点１を挙げたブビスタ監督（５６）は「規律、勇気、そして粘り強く逆境に立ち向かう。我々を象徴するような戦いを見せた」と胸を張った。

渋い口ひげをたくわえたＧＫボジニャが好セーブを連発した。前半３９分にＦＷオヤルサバルのシュートを右手ではじき、８分後にはＤＦラポルトの豪快ヘッドを横っ跳びで阻止。データサイト「オプタ」によると、７本のセーブを記録した４０歳守護神は、Ｗ杯デビュー戦で完封した最年長ＧＫに。「スペインと対戦するだけでも夢のようだが、この結果はさらに誇らしい」と喜びにひたった。

欧州王者に一歩も引かなかった。ボール支配率はカボベルデ２７％、スペイン７３％、シュート６本―２７本、パス数は３０６本―８１１本。一方的に攻め込まれても、高い身体能力を武器に何度もはね返した。アイルランドで生まれ育ったＤＦロペスは堅守を支え「諦めずに信じ続ければいつか夢はかなうと証明できた」とかみしめた。

１９７５年にポルトガルから独立し、面積は滋賀県と同規模の大西洋の島国。国内リーグはあるが、今大会の全２６選手が海外でプレーする。愛称は「ブルーシャークス」。アフリカ予選は１０戦のうち７戦で無失点に抑えてＤ組を首位通過し、Ｗ杯初戦で勝ち点１を奪う快進撃。指揮官は「小さな国でも夢は実現できる」を信条に、次戦・ウルグアイ戦は初白星をつかむ。

◆カボベルデ（初出場）

▼戦績 アフリカ予選は７勝２分け１敗の１位で通過。アフリカ選手権の最高成績は８強（２０１３、２３年）

▼愛称 「ブルーシャークス」（青いサメ）

▼監督 ２０年からブビスタ監督が母国を指揮

▼主な選手 ＤＦコスタ（ビリャレアル）、ＭＦモンテイロ（ズウォレ）ら

▼場所 アフリカ大陸の西海岸から約６２０キロ離れた群島国家。首都プライア

▼人口 約５０万人。本国の人口より、出稼ぎや移住者など海外出身者の方が多い

▼面積 滋賀県とほぼ同じ約４０００平方キロメートル

▼歴史 ７５年７月５日にポルトガルから独立。国名はポルトガル語の「カーボ」（岬）と「ベルデ」の意味

▼特産品 バナナ、サトウキビ。第２の都市ミンデロは補給港で、日本船のマグロ漁の基地がある