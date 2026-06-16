◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組 イラン２―２ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）

１５日（日本時間１６日）、１次リーグ４試合が行われ、Ｇ組ではイラン（同２０位）がニュージーランド（同８５位）に２―２で引き分けるなど、アジア勢９チームのうち、日本を含む６チームが２勝４分けと不敗を継続した。

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イランが因縁の地で２度追い付き、引き分けに持ち込んだ。０―１の前半３２分にＤＦレザイアンがこぼれ球を右足で決めた。「特別な喜び」。１―２の後半１９分には右クロスにＭＦモヘビが頭で合わせて再び同点にした。アジア勢は４・５から８・５枠に拡大し、今大会は９チームが出場。２勝４分けで無敗を継続した。

大会前から注目はピッチ外に集まった。一時期は不参加の可能性を示唆。米国側の意向で活動拠点はメキシコに変更された。試合はトランプ米大統領と親密な国際サッカー連盟のインファンティノ会長も観戦。国歌斉唱の際にはブーイングも飛んだ。ガレノイ監督は試合後、選手らを前にイランは「Ｗ杯史上、最も抑圧されたチームだ」と、チームに過密日程を強いる米政府の入国制限に不満を表明した。

前日の１４日午後に米国入りしたチームは午後８時ごろの試合終了後、メキシコに戻るよう、急きょ求められた。当初は１６日朝に練習をした後、戻る予定だった。主将のＦＷタレミは「大きなストレス。誰が決めたかは分からない。こうした状況に疲れている」と訴えた。中東の雄が逆境をはねのけ、初の決勝トーナメント進出を目指す。