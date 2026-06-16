ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻ケイラさんが１５日、自身のＳＮＳを更新。「ドジャース・ファミリー・トリップ」として、選手の家族も帯同した敵地パイレーツ戦の旅の様子を公開した。

選手らは今月８日（日本時間９日）、ピッツバーグにチャーター機で移動。選手らはお揃いのＮＩＫＥのチームジャージ。ベッツは赤ちゃんを抱き、妻と３人の子供たちと、ロハスも妻子と、スミスは第三子を妊娠中の妻と２人の娘と。コールはテディベアを抱いた息子と手をつなぎ、マンシーも長女＆長男と手をつなぎタラップへ。妻と一緒のスコットは息子を肩車、ラッシングは機内モードでメガネをかけた婚約者のケイトリンさんと。いつものように子供の顔がカメラに映らないように抱っこしたタッカーは妻と。それぞれの旅となった。

機内にはお菓子なども用意され、ゴージャスな雰囲気。空港に到着すると、専用のバスが横づけされ、ターミナルに移動。バスの中ではベシア夫妻の斜め右に、ラッシングとケイトリンさんが。特別な香りのするリップを試し塗りし、ベシアが「ＯＭＧ！」とぎょっとして笑いあう場面もあり、和気あいあいとしていた。ほかにも食事会場の映像も映っていた。