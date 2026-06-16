【ポケカ】ファミマオンラインが「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」を抽選販売！《応募は6月21日まで》

ファミリーマートのオンラインショップ「ファミマオンライン」は、2026年6月8日10時から21日23時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」の抽選販売を実施しています。

構築済みデッキ入り

ポケモンカードゲーム30周年を記念したデッキ商品です。エーフィexとブラッキーexの構築済みデッキなどが入っています。

＜商品内容＞

・「エーフィex」デッキ（カード60枚）...1個

・「ブラッキーex」デッキ（カード60枚）...1個

※構築デッキの性質上、同じカードが複数入っています。

※過去のシリーズのカードが一部再録されています。

・ダメカン／マーカー...2シート

・ポケモンコイン...2枚

・プレイマット...1枚

・スライド式ダブルデッキケース（缶）...1個

・はじめてガイド...1枚

・プレイヤーズガイド...1枚

販売価格は6200円です。

応募時に、受け取り店舗と受け取り期間を指定する必要があります。受け取り期間は10月2日から15日までです。

当選発表は6月23日です。応募期間中（6月21日23時59分まで）であれば、応募のキャンセルが可能です。

なお、ファミマオンラインで買い物をするには、ファミマのアプリ「ファミペイ」への会員登録が必要です。

※画像はファミマオンラインより

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（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）