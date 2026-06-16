半年で−10kg！アラフィフ母さんが念願の50kg台をキープする「3つのゆるやせ習慣」
【画像で見る】カメラロールからダイエット成功への道が見えてくる！
ダイエット開始から半年で−10kgとなり、念願の50kg台まで体重を減らしたエッセイマンガ家のうださん。気になるのは、その後のリバウンド対策。続けやすい工夫や心の持ち方を聞きました。
エッセイマンガ家 うだひろえさん
1976年生まれ。夫と息子、娘の4人家族。ダイエット体験をつづった『挑戦マンガ アラフィフ母さんが3か月で7kg痩せた！ 奇跡の仕組みダイエット』（主婦の友社）が大好評発売中。
監修▷野上浩一郎さん
治療家、ダイエットコーチ。今回うださんが挑戦したダイエット「3カ月で自然に痩せていく仕組み」の考案者。うださんとの共著のほか、関連書籍は累計12万部を超える。
■最低限の把握と配慮でOK！リバウンドしないやせ習慣
「3カ月で痩せていく仕組み」が習慣化できたうださんは、半年以上過ぎた今も、まるで歯を磨くように、やせ習慣が生活の一部になっています。
■ダイエット開始から半年で−10kg！今も続けているリバウンドしないための心がけ
3カ月で−7kg、半年で−10kgになり、念願の50kg台へ！
リバウンドしないため＆健康な体を維持するためにうださんが心がけていることとは？
■【心がけ1】ながら食べをしない
「以前は家族の食事を作りながらパクリ、子どもの残したおかずを一口と、ながら食べが多かったんですが、今は禁止。ちゃんと自分の食事を用意して食べると、ゆっくり味わうことができて、私の脳も体も喜んで、満足感が増します」
■【心がけ2】自分のためにヘルシー＆豪華な食事を準備する
「自分のためのごはんを作る時間なんてないと思っていたけど、家族のきのうの晩ごはんの残りや作り置きの副菜をお皿に並べてお盆にのせれば、ヘルシーな朝ごはんが完成。自分のために用意した豪華な食事はご自愛にもなって、心も満たされます」
残り物ごはんで豪華な食事！
ワンプレートに残り物のハンバーグ＆野菜たっぷりの豚肉サラダで、豪華なカフェ飯風に。
から揚げは揚げ物でもONの日に食べてもいい食事。ダイエット中でもいっぱい食べられます。
多種類のおかずでランチタイム
とろろご飯に、お刺身やサラダ、みそ汁を添えてヘルシーなランチ。ゆっくり食べます。
■【心がけ3】食べたものや体重etc. 写真を撮って記録を忘れない
カメラロールからダイエット成功への道が見えてきます
「後でノートに書けるようにカメラロールには食べた食事が全部残っています。トイレでGOODサインは便通の有無を、体重も体重計を撮って記録。一目で食事や生活の管理ができるので、時間がないときはスマホの活用がおすすめ」
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面倒なカロリー計算がなく、運動もなしで痩せられる習慣。これなら続けられそう！と思ったらぜひ始めてみてください。私もやってみます！
イラスト／うだひろえ 編集協力／山本美和
文＝徳永陽子