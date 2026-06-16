STVニュース北海道

写真拡大 (全5枚)

２０２５年に８万人が訪れた人気のイベントが、２０２６年も札幌のデパートで始まりました。

地元から愛されるソウルフードから新しいグルメまで、各地の自慢の一品が集まっています。

いい香りが漂っているこちらにやってきました。

丸井今井札幌本店で始まった北海道味紀行です。

５１の味が楽しめます。

２０２５年も８万人が訪れました。

何と贅沢なお弁当でしょう、ポイントはこちら！

５種の貝の食べ比べができる贅沢なお弁当です。

ではアワビをいただきます。出汁がしっかりしみ込んでいて、程よい食感に柔らかさがあります。

こちらは増毛町、甘エビ天丼です。

なぜ甘エビを天ぷらに？

（店の人）「増毛町民は甘エビを天ぷらにすることが多いんです」

そして注目の数字は１０です。

この天ぷら、１０尾入っているんです。

いただきます、ほんとに美味しい！

天ぷらにすることによってうまみが凝縮されるんですね。

クロワッサン専門店・みかづきさんです。

注目は２０２６年に出てきたクロッチというクロワッサンなんです。

（店の人）「中にお餅が入っています！韓国発祥です」

伸ばした瞬間を写真に撮ってＳＮＳに投稿するなんていうのもいいんじゃないでしょうか。

２回３回と訪れて、いろんな北海道の味を食で旅するのはいかがでしょうか。