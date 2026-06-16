２０２５年に８万人が訪れた人気のイベントが、２０２６年も札幌のデパートで始まりました。



地元から愛されるソウルフードから新しいグルメまで、各地の自慢の一品が集まっています。



いい香りが漂っているこちらにやってきました。



丸井今井札幌本店で始まった北海道味紀行です。



５１の味が楽しめます。



２０２５年も８万人が訪れました。



何と贅沢なお弁当でしょう、ポイントはこちら！





５種の貝の食べ比べができる贅沢なお弁当です。ではアワビをいただきます。出汁がしっかりしみ込んでいて、程よい食感に柔らかさがあります。

こちらは増毛町、甘エビ天丼です。



なぜ甘エビを天ぷらに？



（店の人）「増毛町民は甘エビを天ぷらにすることが多いんです」



そして注目の数字は１０です。



この天ぷら、１０尾入っているんです。



いただきます、ほんとに美味しい！



天ぷらにすることによってうまみが凝縮されるんですね。

クロワッサン専門店・みかづきさんです。



注目は２０２６年に出てきたクロッチというクロワッサンなんです。



（店の人）「中にお餅が入っています！韓国発祥です」



伸ばした瞬間を写真に撮ってＳＮＳに投稿するなんていうのもいいんじゃないでしょうか。



２回３回と訪れて、いろんな北海道の味を食で旅するのはいかがでしょうか。