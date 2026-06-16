全道各地から自慢のグルメが集結！ ５種類の貝が入った弁当に餅が入ったクロワッサンも 札幌
２０２５年に８万人が訪れた人気のイベントが、２０２６年も札幌のデパートで始まりました。
地元から愛されるソウルフードから新しいグルメまで、各地の自慢の一品が集まっています。
いい香りが漂っているこちらにやってきました。
丸井今井札幌本店で始まった北海道味紀行です。
５１の味が楽しめます。
２０２５年も８万人が訪れました。
何と贅沢なお弁当でしょう、ポイントはこちら！
ではアワビをいただきます。出汁がしっかりしみ込んでいて、程よい食感に柔らかさがあります。
こちらは増毛町、甘エビ天丼です。
なぜ甘エビを天ぷらに？
（店の人）「増毛町民は甘エビを天ぷらにすることが多いんです」
そして注目の数字は１０です。
この天ぷら、１０尾入っているんです。
いただきます、ほんとに美味しい！
天ぷらにすることによってうまみが凝縮されるんですね。
クロワッサン専門店・みかづきさんです。
注目は２０２６年に出てきたクロッチというクロワッサンなんです。
（店の人）「中にお餅が入っています！韓国発祥です」
伸ばした瞬間を写真に撮ってＳＮＳに投稿するなんていうのもいいんじゃないでしょうか。
２回３回と訪れて、いろんな北海道の味を食で旅するのはいかがでしょうか。