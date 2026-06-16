6月16日（火）に放送された「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」で、曽野舜太(M!LK)&高橋成美ペアが、全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した！

全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回の「小5クイズ」に、今人気沸騰中「M!LK」の頭脳担当、学習院大学を卒業している曽野舜太が初参戦！曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、7か国語を操る慶應義塾大学卒の高橋成美。エンタメ界とスポーツ界を代表する「次世代クイズ王」の呼び声が高い知性派コンビが、賞金1000万円を目指して挑んだ！

すると、助っ人小学生の救済を2つ残したまま、8問目まで危なげなく突破。その実力をいかんなく発揮した2人だが、9問目に予期せぬピンチを迎える。2択問題で2人の意見は一致したものの、念のため残しておいた救済を使ってみると、全く逆の解答…。運にも恵まれた2人は10問目も救済を使いながら、ついに1000万円がかかる最終問題に到達。このまま100万円を持ってドロップアウトもできるが、2人は「我々が目指すのはクイズ王なので、やります！」と迷いなく挑戦を宣言。そして迎えた最終問題は「次の6つのものを面積が大きい順に並び替えなさい。A：サッカー（フィールド）、B：テニス（コート・ダブルス用）、C：バレーボール（コート）、D：バスケットボール（コート）、E：バドミントン（コート）、F：アイスホッケー（リンク）」。1つでも間違えると不正解となる。ここで2人は、1番大きいのは「サッカーフィールド」と即答。次にアイスホッケーのリンクをよく知る高橋が「ホッケーリンクとバスケットコートは、入れ替わりで使われていることも多く、ホッケーリンクのほうが大きい」と2番目、3番目に大きいものが決定。そして、曽野が「バドミントンが1番小さい」と6番目にしたところ、ここまでの4つは全て正解！残るは4番目、5番目が、バレーかテニスかということになり、高橋が「バレーよりテニスの方が試合中に走り回ることが多いのでテニスが大きい」という理由で解答ロックしかけたところで、曽野が「逆かな…」と迷い出す…。MCの佐藤隆太から「ここで変えますか？」との問いに「バレーの方が大きいですね」とバレーとテニスを入れ替える。そして、MCの劇団ひとりから「ロックを押してください」と促されると、今度は高橋が「もう1回考えよう」とロックを押さない…。そこで曽野が「室内のバレーより、外のテニスのほうが大きい気がします」と、次世代クイズ王としての直感か、再び4番目テニス、5番目バレーボールの順に戻してロックしたところ、見事全問正解を達成！その瞬間2人は何度も大きく飛び跳ね、小学生とハイタッチ！「うおーやったー！」と喜びを爆発させた曽野に、高橋は「曽野くんだから獲れた1000万」と感謝！まさに「次世代クイズ王」と呼ぶにふさわしい2人の戦いぶりであった！