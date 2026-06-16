名古屋のコストコで、調理された人気商品の“ラップサンド”を食べた小学生がO157で入院しました。保健所は食中毒への注意を呼びかけています。

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名古屋のコストコで食中毒 小学生が重症

名古屋市の保健所が、「コストコホールセール守山倉庫店」で店内調理の食品を食べた男女5人（7歳〜49歳）から、腸管出血性大腸菌「O157」が検出されたと発表しました。



5人が口にしたのが、5月末と6月1日に製造・販売されたベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた人気商品の一つ「ハイローラー」です。

食べた5人は下痢や腹痛などの症状を訴え、そのうち3人が入院。2人はすでに退院しましたが、小学生の男の子は溶血性尿毒症症候群を発症し、現在も入院しているということです。

原因となった「ハイローラー」は、コストコの人気商品の一つです。2日間で939パック以上が販売されたといいます。

保健所は購入した人に対し食べないよう呼びかけるとともに、「ハイローラー」を調理した店内の厨房を営業禁止処分にしています。

O157食中毒の危険性 重症化すると後遺症が残ることも

井上貴博キャスター:

食中毒と聞くと、お腹を壊すといったイメージを抱きがちですが、最悪の場合、死に至る恐ろしいものです。

山形純菜キャスター:

これから先の湿気が多くなる時期は、特に気を付けていきたいと思います。

井上キャスター:

ひなた在宅クリニック山王の田代和馬院長によると、腸管出血性大腸菌「O157」は食中毒原因菌の一つだといいます。

▼潜伏期間:4〜5日

▼症状:激しい腹痛・下痢・血便

▼治療期間:約10日（軽症〜中等症の場合）

重症化した小学生の男の子は、溶血性尿毒症症候群を発症し、現在も入院中です。



「O157」からの発症率は約10%です。



症状としては、腎機能障害や意識障害があり、治療期間は約1か月と、かなり時間をかけて集中的な治療が必要となります。



慢性腎不全や麻痺など、後遺症が残る場合もあるということです。