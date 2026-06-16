ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通】最大震度5弱の地震 空の便に影響なし 羽田・成田・茨城空… 【交通】最大震度5弱の地震 空の便に影響なし 羽田・成田・茨城空港 【交通】最大震度5弱の地震 空の便に影響なし 羽田・成田・茨城空港 2026年6月16日 20時52分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 国土交通省などによりますと、先ほど発生した茨城県南部を震源とする地震で、羽田空港と成田空港、茨城県の茨城空港を発着する便について、国内線・国際線ともに影響は出ていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 井の頭線, ホテル, 思いやり, 住宅, 海, 横浜, 床暖房, 鎌倉, グループウェア