◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

グループステージ初戦でオランダ(FIFAランク8位)と対戦したサッカー日本代表(同18位)は、2度追いつく激闘で2-2の引き分けとなり、勝ち点1をつかみました。

試合後、オランダ代表のMFデヨング選手とDFダンフリース選手が日本代表について語りました。

MFデヨング選手は、オランダの中盤を担う中心選手。日本代表に対し、「日本は素晴らしいチームだし、とてもいいプレーをし、どんなプレーをしたいのか心得ています」と話しつつ、「手強い相手であることはわかっていたし、それは今夜、示されたね」と試合を振り返ります。

試合終了間際、1点を追う日本がコーナーキックからFW小川航基選手のヘディングがMF鎌田大地選手の頭に当たり、そのままゴールネットへ。守り切れば勝ち点3だったオランダにとっては、痛恨の失点でした。

MFデヨング選手は、オランダ選手よりもはるかに身長の低い日本選手が成功させたことに驚きを示した上で、「(日本はボールを)うまくセンターに寄せたし、ゴールの決め方もとてもよかったと思います。我々としては最高のディフェンスで臨んだが、あれは彼ら(日本)のよさが勝った」と日本の技術力の高さをたたえます。

そして日本代表に対し、「素晴らしいチームだし、先まで勝ち進めると思います」と語りました。

またDFダンフリース選手は日本について「とてもいいチームです。勝つには手強い相手だよ」と称賛。PSV時代から知る堂安律選手を友人といい、「もうずいぶん前から知り合いなので、彼に会えて嬉しかったし、常に幸運を祈っています」と仲の良さも見せます。

そして、日本代表に対し「彼らのことはとてもリスペクトしているし、日本もいいチームですね。とにかく彼らの幸運を祈ります。今後の試合を楽しみにしています」と語りました。