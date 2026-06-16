故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。かつて同じ芸能事務所に所属していた俳優の立花理佐（54）は「東京のお母さん」だった玉緒さんとのエピソードを明かした。

「いろんなアドバイスをしてもらった」という立花。「“赤坂クリニックの話”って。病院の話？（って聞いたら）“違いまんがな！”え？って聞いたら“赤坂クリニックに出る、赤坂クリニックが書いた本”って。アガサ・クリスティー？って言ったら“そうそう”って。お母さん何言ってるの？って」と玉緒さんとの愉快な会話を明かす。

「毎回クイズなんですよ。連想ゲームしてる感じで、それを当てる割合が多かったりして」と振り返った。

玉緒さんは「先輩よりお母さんって感じ」だったという。「お芝居やるときに、こっちも緊張するじゃないですか。“いつ失敗するかわからない。セリフいっぱい飛ぶからね。あなたがちゃんとしといてくれないと”って。そういうのがやる気にさせてくれる。ダメ出しをするんじゃなくて、褒めてくれる」と玉緒さんならではの心遣いを回顧。「お芝居の先輩としても東京のお母さんとしてもお世話になりました。これからも見守っていてください」と悼んだ。