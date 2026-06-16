家族みんなの癒しの存在の猫さんは、娘さんのことが大好きなのだそう。積極的に甘えて、愛情表現をしているのだとか。動画は1.4万回以上も再生され「仲良しで見てて可愛いですね」とのコメントが集まっています。

【動画：女の子のことが大好きな白猫→名前を呼ばれるとほおずりして…想像以上に愛にあふれた『ふたりの時間』】

娘さんのことが大好きな猫さん

YouTubeアカウント「猫と人間の家族」さまに登場したのは、投稿主さんの娘さんのジョアちゃんと、真っ白い体が特徴的なトコちゃん。人懐っこいトコちゃんは、特にジョアちゃんのことが大好きなのだとか。

ベッドの上で仲良く寝そべっている2人。ジョアちゃんがトコちゃんの名前を呼ぶと、トコちゃんは目を細めて嬉しそうにジョアちゃんにほおずりをしたのだそう。

頭突きで愛情表現

動画を撮影している投稿主さんがトコちゃんに声をかけると、トコちゃんは投稿主さんの方にも体をすり寄せてあいさつをしたのだとか。人間の言葉を理解しているように見えたとのこと。

再びジョアちゃんのもとに向かったトコちゃんは、ジョアちゃんのおでこに頭突きをしたのだとか。幼いころからずっと一緒に育った2人は、言葉は無くても気持ちが通じ合っている様子。

添い寝をする2人

ジョアちゃんがベッドに横になって毛布を掛けると、トコちゃんは当たり前のように添い寝をしたのだとか。トコちゃんは、携帯を触っているジョアちゃんの腕の上に頭を乗せ、腕枕をしてもらっていたとのこと。

トコちゃんはジョアちゃんのそばにいることで、安心感を抱いているようだったのだそう。お互いのにおいや体温を感じられて、ほっとするのかもしれませんね。

ジョアちゃんに愛情表現をするトコちゃんの姿は、YouTubeで1.4万回以上も再生され、「トコちゃん、人間みたいですね。愛情表現がすごい。トコちゃんと家族になれて本当によかったですね」「トコちゃんジョアちゃんと仲良しで見てて可愛いですね」「このお二人仲良くて羨ましいです。愛情100点満点いつも癒されてるよありがとう」「ジョアちゃんとトコちゃんはほんとラブラブ」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「猫と人間の家族」さまには、投稿主さん家族と保護猫たちとの暮らしの様子がたくさん投稿されています。仲良し家族の日常を垣間見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫と人間の家族」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。