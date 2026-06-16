猫につけたらNGな5つの名前

猫の名前を付ける際には、避けたほうがいい名前があります。猫自身が混乱しないのはもちろんですが、飼い主さんが安心して呼べるかどうかも、名前を決める際の重要なポイントになります。ここでは、避けたほうがいい5つのパターンを見ていきましょう。

1.呼ぶときに恥ずかしい名前

動物病院では、スタッフに愛猫の名前を呼ばれることがあります。自宅では気にならなかった名前でも、第三者に呼ばれてはじめて「ちょっと恥ずかしいかも」と気づくケースもあるでしょう。

たとえば、下ネタを連想させる名前や人前で声に出すと場の空気が変わるような名前は避けたほうが無難です。「家の中だけだから」と思っていても、通院や来客など、家族以外の人の前で名前を呼んだり呼ばれたりする機会は必ずあります。

名前を決める際は人前で呼ばれて恥ずかしくないかどうかをイメージすることが大切です。

2.発音がしにくい・長い名前

名前が長すぎたり、発音が複雑だったりすると、家族の間で呼び方がバラバラになりやすく、猫が自分の名前を覚えられない原因になりえます。

猫が覚えやすいのは、同じ母音が連続する2～3文字程度の名前といわれています。たとえば「ハナ」「ナナ」「モモ」「ユズ」などがおすすめです。

長い名前をつける場合はニックネームをつけて、普段はニックネームで呼ぶのが良いでしょう。

3.同居猫と似ている名前

多頭飼いの場合、猫にとって聞き分けしやすいかどうかも重要となります。たとえば「モモ」と「ココ」のように母音が同じ名前や、「ルナ」と「ユナ」のように1音だけ異なる組み合わせの名前をつけると猫が混乱する可能性があります。

東京大学の研究では、猫カフェで暮らす猫は、同居する他の猫の名前との聞き分けが一般家庭で暮らす猫よりも苦手なことがわかりました。複数の猫と暮らす場合は、音がはっきり異なる名前を選ぶほうがよいでしょう。

4.ネガティブな意味の名前

「悪魔」「マヌケ」「バカ」などの否定的または侮辱的な意味を持つ言葉や過去の犯罪者、悪名高い歴史上の人物の名前をつけるのは避けるべきです。たとえ愛情を込めたつもりでも、呼ぶたびに負の感情を呼び起こし、猫に対してネガティブな印象を持ちやすくなってしまいます。

また、ネガティブな意味の名前はまわりの人を不快にしたり、人前で名前を呼ぶことをためらったりする原因にもなります。愛猫には人前でも自信を持って呼べる名前をつけてあげましょう。

5.日常的に使う言葉の名前

猫と暮らす中でよく使う言葉も名前には適していません。「ごはん」「おいで」「おはよう」など日常会話に登場する言葉は、名前としてはおすすめしません。どんなに良い意味の単語であっても、猫が混乱したり、名前として認識できなくなる場合があるからです。

また「ダメ」「ノー」「コラ」など、しつけや注意の場面で頻繁に使う言葉や近い音の名前も避けるのが賢明です。名前を呼ばれるたびに怒られていると勘違いさせてしまう可能性があります。さらに、名前への反応が鈍くなってしまうこともありえます。

失敗しない名付けのコツ

これまでにあげたNGな名前を避けるのは当然ですが、名付けで後悔しないためには、ほかにもいくつかの注意点があります。

呼びやすい名前にする 他人に呼ばれても大丈夫な名前にする 猫が覚えやすく反応しやすい名前にする

たとえば、呼びにくい名前を避けることです。名付けの際には、良いなと思った名前を実際に声に出して呼んでみましょう。来客時に愛猫を呼び寄せるとき、動物病院で名前を呼ばれる場面を想像しながら声に出してみます。これだけで、恥ずかしい名前を避けられるはずです。

また、猫が覚えやすく、反応しやすい名前にするのも失敗しないコツです。おすすめは「ネネ」「ココ」「カナ」など短くて、同じ母音が連続する名前です。

まとめ

名前は愛猫が一生使うものです。おもしろいから、笑えるからと安易に名付けるのだけは避けましょう。軽いノリでつけた名前を15年、長ければ20年も呼び続けることになるのです。

つけてから「しまった」と思ってもなかなか変えられるものではありません。愛猫の名前は飼い主さんからはじめてのプレゼントでもあります。愛情をもって呼べる素敵な名前を考えてあげてくださいね。