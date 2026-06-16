永遠にループを繰り返しているかのような猫ちゃんたちの光景が、表示回数203万回を突破して笑顔を届けています。灯籠に登って遊んでいた2匹の猫ちゃん。すると、灯籠の陰からチラチラと見えるお互いのしっぽが気になり始めたようで…？永遠に続く猫ちゃんたちの追いかけっこの光景には、「『猫式永久発電機関』が、ここに完成いたしました」「可愛すぎて無限ループしてます」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：灯籠に登った２匹のネコ→お互いのしっぽが気になって…永遠に見ていたい『追いかけっこ』】

お互いのしっぽをかけた争奪戦が開始！

Xアカウント『長円寺（新選組ゆかりのお寺）』に投稿されたのは、まるで無限にループを繰り返しているかのような猫ちゃんたちの光景。

その日、長円寺のお庭で2匹の猫ちゃんが遊んでいたそう。その様子を見守っていると、猫ちゃんたちは庭の灯籠に登り、お互いのしっぽを追いかけ始めたといいます。

足場は猫ちゃんがひとりだけ歩けるほどの幅。そのため、引き返したり横に避けるスペースがない猫ちゃんたちは、灯籠を囲んでくるくると回ることとなったのでした。

灯籠を回り続ける『猫の永久機関』にほっこり

後ろに引き返すことも、横に避けることもできず、灯籠の周りをくるくると回る猫ちゃんたち。そうして回り続けているうちに、きっと目の前にある相手のしっぽしか目に入らなくなってきたのでしょう。

猫ちゃんたちは、つかず離れず、距離を保ったまま、まるで機械仕掛けのように灯籠を回っていたそう。

そんな猫ちゃんたちの姿を見た人からは「猫の永久機関」というコメントが飛び交うことに。こんなに可愛い光景なら、見ている人も永遠に目が離せなくなってしまいそうです。

灯籠の周りを追いかけっこする猫ちゃんの光景には、「しっぽ争奪戦かわいすぎる♡」「ここは極楽浄土かな？」「どっちが勝ったのか気になりますね！」と、温かいコメントが寄せられることに。

Xアカウント『長円寺（新選組ゆかりのお寺）』では、そんな新選組に縁の深い長円寺で暮らす猫ちゃんたちの日常風景や、長円寺に関連する知識や情報が発信されていますよ。

猫ちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「長円寺（新選組ゆかりのお寺）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。