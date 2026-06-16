ダンスボーカルユニット「Ｍ！ＬＫ」の曽野舜太と、元フィギュアスケーターの高橋成美ペアが１６日に日本テレビ系で放送された「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」で全問正解を達成し、賞金１０００万円を獲得した。

人気沸騰中のＭ！ＬＫの中でも“頭脳担当”で学習院大ＯＢの曽野が初参戦。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、７か国語を操る慶大ＯＢの高橋成美さんと「次世代クイズ王コンビ」として賞金１０００万円を目指して挑んだ。

８問連続正解で実力をいかんなく発揮した２人だが、９問目に予期せぬピンチを迎える。２択問題で２人の意見は一致したものの、念のため残しておいた「救済」を使ってみると、全く逆の解答に。運にも恵まれたペアは１０問目も「救済」を使いながら、ついに１０００万円がかかる最終問題に到達した。

このまま１００万円を持って挑戦終了もできたが、「我々が目指すのはクイズ王なので、やります」と迷いなく挑戦を宣言。

最終問題は６つのスポーツのフィールドやコートなどを面積が大きい順に並び替えるもので、４つは難なく正解。残る２つの順番を巡り迷いに迷うも見事全問正解を達成。何度も大きく飛び跳ね、喜びを爆発させた二人。高橋さんは「曽野くんだから獲れた１０００万円」と感謝していた。

番組では小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、１１問連続で正解すれば１０００万円の賞金を獲得、という超プレッシャー・クイズショーとなっている。